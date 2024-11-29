TÜSİAD'dan KOBİ'lere Dijital Dönüşüm Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

TÜSİAD'dan KOBİ'lere Dijital Dönüşüm Vurgusu

TÜSİAD Başkanı Turan, KOBİ'lerin yeşil ve dijital dönüşümde stratejik rolünü vurguladı.

29.11.2024 15:17
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, katma değerli ve ileri teknolojili üretime yoğunlaşırken, yeşil ve dijital dönüşüm unsurların gözetmesi gerektiğini belirterek, "Değer zincirinin kritik halkaları olan KOBİ'leri stratejik konumda ele almalıyız." ifadelerini kullandı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Derneğin Türkiye sanayisinin dönüşümüne destek sağlayabilmek amacıyla 7 yıldır yürüttüğü TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı'nın (TÜSİAD SD2) STEP (Sanayi- Teknoloji Entegrasyon Programı) etkinliği gerçekleştirildi.

Dijital dönüşüm projeleri için şirket eşleşmelerinin belirlendiği STEP'te alanında uzman isimlerle şirketler için önemli başlıklar ele alındı.

Etkinlikte konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan, yeşil ve dijital dönüşümün gündemlerinin en önemli üst başlıklarından olduğuna işaret ederek, "Küresel tedarik zincirlerine etkin bir şekilde entegre olmak, AB pazarı başta olmak üzere küresel pazarlarda rekabetçiliğimizi korumak için ikiz dönüşüm üzerinden yaratılan yüksek katma değerli üretim hedeflerimizi önceliklendirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yatırım ekosisteminin katma değerli ve ileri teknolojili üretime yoğunlaşmasını sağlarken yeşil ve dijital dönüşüm unsurlarını gözetmeleri gerektiğini vurgulayan Turan, değer zincirinin kritik halkaları olan KOBİ'leri stratejik konumda ele almalarının önemine değindi.

Turan, "KOBİ'ler düzeyinde bu yatırımların gerçekleştirilebilmesine imkan sağlayacak teşvik mekanizmalarının geliştirilmesini bu nedenle kritik önemde görüyoruz. KOBİ'lerimizi bütüncül bir yaklaşımla yeşil kalkınma çerçevesi hakkında bilgilendirmek, ihtiyaç duydukları kaynakları erişilebilir kılmak ve yeşil üretime entegre etmek için politika ve teşvikler tasarlamanın önemini vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Teknolojik arayışı olan şirketler ile teknoloji üreten KOBİ'ler buluştu

Açıklamada verilen bilgiye göre, TÜSİAD SD2, teknolojik arayışı olan şirketlerle teknoloji üreten KOBİ'leri ve dijital dönüşüm ekosisteminin aktörlerini STEP'te buluşturdu.

TÜSİAD SD2'nin son çağrı grubunda yer alan şirketler teknoloji partnerlerini seçerek eşleşmelerini gerçekleştirirken, STEP'in katılımcı şirketleri arasında da ikili görüşmeler ve networking yapıldı. Katılımcılar teknoloji şirketlerinin dijital çözüm sunumlarını izleme fırsatı buldu.

Programda ayrıca, her dönem olduğu gibi dijital dönüşüm alanında deneyim paylaşımı amacıyla şirketlere yönelik önemli konu başlıkları ele alındı. 23 konuşmacının görüş ve önerilerini paylaştığı STEP oturumlarında dijital dönüşüm, teknoloji kullanıcısının yol haritası, üretken yapay zekanın Türkiye'deki ekonomik potansiyeli, akıllı fabrika uygulamaları, teknoloji perspektifinden sürdürülebilirlik, yapay zeka ve verinin kullanımının hukuk ve güvenlik boyutu gibi konular konuşuldu.

Etkinliğin açılışında, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı Perihan İnci ve TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Onur Eren de konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Orhan Turan, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜSİAD'dan KOBİ'lere Dijital Dönüşüm Vurgusu - Son Dakika

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