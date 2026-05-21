TÜSİAD Heyeti Paris'te Fransız İş Dünyası ile Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜSİAD Heyeti Paris'te Fransız İş Dünyası ile Buluştu

21.05.2026 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜSİAD Başkanı Ozan Diren liderliğindeki heyet, Paris'te Türkiye-Fransa ekonomik ilişkilerini ele aldı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren başkanlığındaki heyet, Fransa'nın başkenti Paris'te Fransız iş insanları ile buluştu.

TÜSİAD'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 19-20 Mayıs tarihlerinde Paris'te bulunan heyet, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla düzenlenen yuvarlak masa toplantısında Fransız iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda, Türkiye ekonomisi, yatırım ortamı, Türkiye-Fransa ekonomik ilişkilerinin geleceği, Avrupa'nın rekabetçilik gündemi, Sanayi Hızlandırıcı Yasası (IAA) çerçevesinde şekillenen yeni sanayi yaklaşımı ve Gümrük Birliği'nin modernizasyonu başlıkları ele alındı.

Heyet ayrıca temasları kapsamında, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Fransa Cumhurbaşkanlığı Kıta Avrupası ve Türkiye Özel Danışmanı Bertrand Buchwalter, Fransa Senatosu Fransa-Türkiye Grubu Başkanı Bernard Fialaire ve Dostluk Grubu Üyesi Senatör Catherine Belrhiti, AB Dış Eylemler Servisi eski Genel Sekreteri Büyükelçi Pierre Vimont, Institut Montaigne Kıdemli Danışmanı Eric Chaney, Europanova Başkanı Guillaume Klossa ve Avrupa Uzay Ajansı Kurumsal İletişim Bölümü Başkanı Anne Sophie Bradelle, MEDEF International Fransa-Türkiye İş Konseyi Başkanı ve BNP Paribas Yönetim Kurulu Başkanı Jean Lemierre ve Fransa Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Bruno Fuchs ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Türkiye-Fransa ekonomik ilişkileri, karşılıklı yatırım ve ticaret olanakları, iki ülke iş dünyaları arasındaki işbirliği alanları ile Türkiye-AB ilişkilerinin güncel durumu ele alındı.

Görüşmelerde sırasında ayrıca, küresel jeopolitik ve jeoekonomik gelişmeler ışığında Türkiye'nin Avrupa değer zincirleri içindeki rolü, AB'nin rekabetçilik ve ekonomik güvenlik gündemi ile Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna ilişkin başlıklar değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAD Başkanı Ozan Diren, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir nitelik taşıdığına dikkati çekti.

İki ülke arasında son yıllarda istikrarlı şekilde derinleşen ekonomik ilişkilerin ticaret, yatırım, sanayi ve teknoloji alanlarında güçlü ve karşılıklı fayda üreten bir işbirliği zemini oluşturduğunu dile getiren Diren, şunları kaydetti:

"Paris temaslarımız kapsamında gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, Türkiye-Fransa ekonomik ilişkilerinin geleceğini, Avrupa'nın rekabetçilik gündemini, Sanayi Hızlandırıcı Yasası (IAA) çerçevesinde şekillenen yeni sanayi ve ekonomik güvenlik yaklaşımını değerlendirdik. Gümrük Birliği'nin modernizasyonunu ve Türkiye'nin Avrupa sanayi ekosistemi içindeki rolünü kapsamlı şekilde ele aldık. Avrupa'nın yeni sanayi ve güvenlik yaklaşımının, Türkiye ile mevcut entegrasyonu güçlendiren kapsayıcı ve uzun vadeli bir perspektifle ilerlemesi, bu çerçevede AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecinin canlandırılması büyük önem taşıyor."

Diren, TÜSİAD olarak Fransa'daki muhatapları ve Avrupa iş dünyasıyla yürüttükleri yapıcı diyaloğu ve ortak çalışma alanlarını önümüzdeki dönemde daha da güçlendirerek sürdürmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜSİAD Heyeti Paris'te Fransız İş Dünyası ile Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü
Panathinaikos’ta Ergin Ataman depremi Panathinaikos'ta Ergin Ataman depremi
Konyaspor’da İlhan Palut geldi, bahar geldi Konyaspor'da İlhan Palut geldi, bahar geldi
EFES-2026 Tatbikatı’nın gece safhası icra edildi EFES-2026 Tatbikatı’nın gece safhası icra edildi
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Noah Sonko Sundberg, Süper Lig’e geri dönüyor Noah Sonko Sundberg, Süper Lig'e geri dönüyor

18:52
Mutlak butlan kararına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum
Mutlak butlan kararına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
18:48
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek’ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
18:18
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
18:10
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu
Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
18:06
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
17:54
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 19:14:15. #7.13#
SON DAKİKA: TÜSİAD Heyeti Paris'te Fransız İş Dünyası ile Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.