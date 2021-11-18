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TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı - Son Dakika

TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı

18.11.2021 17:19
TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı

TÜSİAD'ın Başkanı Simone Kaslowski, Merkez Bankası'nın faizleri 100 baz puan düşürmesi hakkında açıklamalar yaptı. Kaslowski, Merkez Bankası'nın faiz politikasını eleştirerek, "Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı. Nedir o, öncelikle enflasyonu kontrol etmek" dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesinde T24'ten Murat Sabuncu'nun sorularına verdiği yanıtlarda Merkez Bankası'nın faiz politikasını değerlendirdi.

Merkez Bankası'nın faiz politikasının ekonomiye olumlu yansımadığını söyleyen Kaslowski, "Her şeyden önce ülke olarak fakirleşiyoruz." dedi.

"MERKEZ BANKASI'NIN ÖNCELİKLİ GÖREVİ ENFLASYONU KONTROL ETMEK"

TÜSİAD Başkanı Kaslowski, Merkez Bankası'nın esas hedefini unutmaması gerektiğini belirterek, "Nedir o, öncelikle enflasyonu kontrol etmek." ifadelerini kullandı.

"CARİ AÇIKLA ENFLASYON KONTROLÜ, TEMEL İKTİSADİ KURALLARLA ÖRTÜŞMÜYOR"

Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Simone Kaslowski son olarak, cari açıkla enflasyonu kontrol etmek meselesinin temel iktisadi kurallarla örtüşmediğini söyledi.

"İHRACATÇIMIZ TL'DEKİ DEĞER KAYBI NEDENİYLE ZARAR GÖRÜYOR"

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'nin konuyla ilgili açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Her şeyden önce ülke olarak fakirleşiyoruz. Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı. Nedir o, öncelikle enflasyonu kontrol etmek. Bugün konusu edilen cari açıkla enflasyonu kontrol etme meselesi en temel iktisadi kurallarla dahi örtüşmüyor. Geldiğimiz noktada ihracatçımız dahi kurda yaratılan bu oynaklığın ve TL'deki değer kaybının öngörülemez noktaya gelmiş olmasından zarar görüyor.

"ATILAN ADIMLAR NE PİYASA FAİZLERİNE NE DE EKONOMİYE OLUMLU YANSIYOR"

Şirketler tarafına baktığımızda da faiz indiriyoruz maliyet düşürüyoruz söylemleri olmasına rağmen gerçekte bilançolarda yaşanan kur kaynaklı tahribat çok daha maliyetli. Bu kadar faiz indirmemize rağmen, uzun vadeli kredi faizlerine hiçbir şekilde yansıma olmuyor. Merkez Bankası'nın attığı faiz indirimi adımları ne gerçekten piyasa faizlerine ne de ekonomiye olumlu yansıyor. Aksine bilançolar açısından çok daha maliyetli ve riskli bir süreçle karşı karşıyayız bugün."

TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı

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Son Dakika Ekonomi TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı - Son Dakika Ekonomi


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