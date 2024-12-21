Tütün Üreticilerinin Fiyat Beklentisi: 450 TL

Ekonomi

Samsun'da tütün üreticileri en az 450 TL fiyat bekliyor.

Alaçam ilçesi Gökçeboğaz Mahallesi'nde tütün üreticiliği yapan Bedir Uyanık, artan maliyetlerden dolayı tütünün kilogram fiyatının en az 450 TL olması gerektiğini söyledi. Uyanık, "Mazot, gübre, ilaç fiyatları yüksek durumda. Tütünde yevmiye maliyetleri de her sene yükseliyor. Bugün bir amele tarlaya gelmek için bin TL günlük yevmiye istiyor. Tütünün şu andaki baş fiyatı 180 TL'dir. Normalde 450-500 TL olması gerekmektedir" dedi.

Uyanık, Karadeniz Bölgesi'nde tütün kurutması sırasında yağmur ve çiğ tehlikesinin olduğu yerlerde vagon usulü kurutma yönteminin uygulandığını sözlerine ekledi. - SAMSUN