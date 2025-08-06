Tütün Üretimi ve Ticareti İçin Yeni Düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, kayıt dışılığın önlenmesi, piyasa güvenliği ve takibinin güçlendirilmesi amacıyla tütün mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik usul ve esaslarda düzenleme yaptı.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik, tütün mamullerinin üretimi, ticareti, fiyatlandırılmasına ilişkin esasları düzenliyor.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yönetmelik değişikliğiyle, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, piyasa güvenliği ve takibinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Düzenlemeyle, "filtre" ve "piyasaya arz ambalajı" ibareleri tanımlanırken, bu kavramlara açıklık getirilmesi hedeflendi. Sektörde yer alan firmalardan teminat alınmasını düzenleyen hükümler daha anlaşılır hale getirildi.

Sektöre ilişkin Ürün İzleme Sistemi'nin kurulmasına ilişkin tebliğ doğrultusunda yönetmelikte düzenleme yapıldı.

Uygulamada karşılaşılan sorunlar nedeniyle farklı kategorilerdeki tütün mamullerinin aynı tesiste üretilebilmesine imkan tanıyan hükümler düzenlendi.

Yönetmeliğin ihracata ilişkin hükümleri yeniden belirlenirken, böylece uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amaçlandı.

Gümrük mevzuatında yer alan düzenlemeler nedeniyle karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi amacıyla, "tütün", "sigara kağıdı" ve "filtre çubuğu" teminine ilişkin hükümler güncellendi.

Ayrıca, tütün mamullerinin piyasaya arzı için yapılan izin başvurularında hizmet bedeli alınması hükmü düzenlendi. Başvuru, uygunluk belgesi ve bandrol satış hizmet bedelleri ile teminatlar yeniden belirlendi.