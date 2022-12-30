Tütün ve alkollü içki satış belgelerine yüzde 122 oranında zam yapıldı! 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÜZDE 122'LİK ZAM

Buna göre tütün ve alkollü içki satış belgeleri için ödenmesi gereken bedeller yüzde 122.9'luk yeniden değerleme oranında artırıldı. Böylece toptan satış belgeleri 12 bin 925 liradan 28 bin 813 liraya yükseltildi.

YENİ SATIŞ BELGE BEDELLERİ

İl merkezlerinde ve büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki perakende satış belgelerinin bedeli 665 liradan 1.482 liraya, ilçe merkezlerindeki perakende satış belgeleri ise 440 liradan 980 liraya yükseldi. Açık içki satış belgesinin bedeli il merkezlerinde ve büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 2 bin 775 liradan 6 bin 186 liraya çıktı. Söz konusu tebliğler, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.