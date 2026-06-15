TÜVTÜRK'te Üst Düzey Atamalar - Son Dakika
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TÜVTÜRK'te Üst Düzey Atamalar

TÜVTÜRK\'te Üst Düzey Atamalar
15.06.2026 14:50
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TÜVTÜRK, Aykut Uğur Özkan'ı CFO, Ümit Durgu'yu Kurumsal Risk ve Güvenlik Direktörü olarak atadı.

TÜVTÜRK'ün yönetim kadrosunda Haziran ayı itibarıyla iki üst düzey değişiklik gerçekleşti. 2019 yılından bu yana TÜVTÜRK'te farklı görevlerde yer alan Aykut Uğur Özkan, yeni CFO olurken; Kurumsal Risk ve Güvenlik Direktörlüğü görevine de Ümit Durgu atandı.

Türkiye genelinde araç muayene hizmetlerini yürüten TÜVTÜRK, finansal sürdürülebilirlik, operasyonel verimlilik ve stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda organizasyon yapısını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda haziran ayında gerçekleşen atamalarla TÜVTÜRK'ün yeni CFO'su Aykut Uğur Özkan olurken; Ümit Durgu Kurumsal Risk ve Güvenlik Direktörü olarak şirket bünyesine katıldı.

Pertevniyal Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunu olan Aykut Uğur Özkan, bağımsız denetim, varlık yönetimi, havacılık ve diğer çeşitli sektörlerde finans, raporlama ve iş geliştirme alanlarında 15 yılı aşkın deneyime sahip. Özkan, kariyeri boyunca finansal planlama, bütçe yönetimi, yatırım analizleri, şirket değerleme, birleşme ve satın alma (M&A) projeleri ile stratejik karar alma süreçlerinde aktif rol üstlendi. 2019 yılından bu yana TÜVTÜRK ve grup şirketlerinde finans, hazine, bütçe ve raporlama, muhasebe ve satın alma fonksiyonlarının yönetiminden sorumlu olarak görev yapan Özkan, yeni görevinde CFO olarak şirketin finansal stratejisi ile mali planlama ve raporlama süreçlerinden sorumlu olacak.

Kuleli Askeri Lisesi ile Hava Harp Okulu Havacılık ve Uçak Mühendisliği Bölümü mezunu olan, Yeditepe Üniversitesi'nde Yakın Çağ Tarihi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yapan Ümit Durgu ise güvenlik stratejileri, kurumsal risk yönetimi, kriz yönetimi ve operasyonel güvenlik alanlarında 25 yılı aşkın deneyime sahip. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ardından Getir, DHL, Zorlu Holding, Securitas ve Çırağan Palace Kempinski gibi ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren kuruluşlarda çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Durgu, yeni görevinde TÜVTÜRK'ün kurumsal risk yönetimi, güvenlik stratejileri, kriz yönetimi, iş sürekliliği ve HSSE süreçlerinden sorumlu olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, TÜVTÜRK, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜVTÜRK'te Üst Düzey Atamalar - Son Dakika

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