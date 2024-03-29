Tuzla Tersaneler Bölgesi Ülke Ticaretine Büyük Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Tuzla Tersaneler Bölgesi Ülke Ticaretine Büyük Katkı Sağlıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin en büyük tersaneler bölgesi olan Tuzla'da iş dünyasıyla bir araya geldiklerini belirterek, Tuzla Tersaneler Bölgesi'nin ülke ticaretine ve bölgenin gelişip kalkınmasına büyük katkı sağladığını ifade etti. Bolat, ilçede kurulan Teknopark, Tuzla Çocuk Kütüphanesi, Tuzla İlçe Halk Kütüphanesi, Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) ve Anne Çocuk Eğitim Merkezleri (AÇEM) gibi tesislerin ilçenin sosyal, kültürel ve dijital anlamda gelişimi için önemli olduğunu vurguladı. İş dünyasıyla el ele çalışmaya devam edeceklerini belirten Bolat, ilçenin ve ülkenin geleceği için çaba göstereceklerini söyledi.

29.03.2024 20:43  Güncelleme: 20:46
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tuzla Tersaneler Bölgesi'nin ülke ticaretine ve bölgenin gelişip kalkınmasına büyük katkı sağladığını belirterek, "İş dünyamız ile el ele ilçemizin ve ülkemizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin en büyük tersaneler bölgesine sahip Tuzla'da iş dünyası ile bir araya geldiklerini bildirdi.

6 bin 300 metre iskele ve rıhtım uzunluğuna, 250 bin metrekare kapalı alana sahip, 27 adet tersanesinde 20 bin kişiye istihdam sağlayan Tuzla Tersaneler Bölgesi'nin ülke ticaretine ve bölgenin gelişip kalkınmasına büyük katkı sağladığını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"İlçemizde kurulan Teknopark, 2021 yılında hizmete sunulan Tuzla Çocuk Kütüphanesi ve 2022 yılında açılan Tuzla İlçe Halk Kütüphanesi, Türkiye'nin iki süper bilgisayarından birine ev sahipliği yapan Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER), 8 ayrı merkezde hizmet veren Anne Çocuk Eğitim Merkezleri (AÇEM) Tuzla'mızın sosyal, kültürel ve dijital anlamda gelişimi için hizmete aldığımız tesislerimizin başında yer almaktadır. İş dünyamız ile el ele ilçemizin ve ülkemizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tuzla Tersaneler Bölgesi Ülke Ticaretine Büyük Katkı Sağlıyor - Son Dakika

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