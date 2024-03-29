Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tuzla Tersaneler Bölgesi'nin ülke ticaretine ve bölgenin gelişip kalkınmasına büyük katkı sağladığını belirterek, "İş dünyamız ile el ele ilçemizin ve ülkemizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin en büyük tersaneler bölgesine sahip Tuzla'da iş dünyası ile bir araya geldiklerini bildirdi.
6 bin 300 metre iskele ve rıhtım uzunluğuna, 250 bin metrekare kapalı alana sahip, 27 adet tersanesinde 20 bin kişiye istihdam sağlayan Tuzla Tersaneler Bölgesi'nin ülke ticaretine ve bölgenin gelişip kalkınmasına büyük katkı sağladığını belirten Bolat, şunları kaydetti:
"İlçemizde kurulan Teknopark, 2021 yılında hizmete sunulan Tuzla Çocuk Kütüphanesi ve 2022 yılında açılan Tuzla İlçe Halk Kütüphanesi, Türkiye'nin iki süper bilgisayarından birine ev sahipliği yapan Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER), 8 ayrı merkezde hizmet veren Anne Çocuk Eğitim Merkezleri (AÇEM) Tuzla'mızın sosyal, kültürel ve dijital anlamda gelişimi için hizmete aldığımız tesislerimizin başında yer almaktadır. İş dünyamız ile el ele ilçemizin ve ülkemizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz."
Son Dakika › Ekonomi › Tuzla Tersaneler Bölgesi Ülke Ticaretine Büyük Katkı Sağlıyor - Son Dakika
Türk Hava Yolları, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlediği iftar programında siyaset, iş dünyası ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Programa Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı Başkanı Orhan Memmedov, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve turizm sektöründen davetliler katıldı. THY Bakü Müdürü Hamid Eldeleklioğlu, program sonrasında yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın kendileri için önemli bir destinasyon olduğunu belirtti ve hizmetlerinin devam edeceğini söyledi.
Martı şirketinin kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından açılan dava hakkında açıklama yaptı. Öktem, Türk adaletine sonuna kadar inandıklarını ve davayı kazanacaklarını belirtti. Ayrıca, Martı TAG'ın İstanbul'un en büyük ulaşım camiası olduğunu ve 3 milyon İstanbulluya hizmet verdiğini vurguladı. Öktem, davayı takip etmeye devam edeceklerini ifade etti.
2024 Makao Uluslararası Çevre İşbirliği Forumu ve Fuarı (2024 MIECF), Perşembe günü Makao Özel İdari Bölgesi'nde başladı. Forum, 'Yeşil Dönüşümle Çift Karbon Hedefine Ulaşma' temasıyla düzenleniyor. Etkinlikte çevre korumayla ilişkili ürün ve hizmetlerin sergilendiği 560'tan fazla sergi standı kuruldu. Ayrıca yeşil finansman, karbon nötr olma ve yeşil dönüşüm gibi konulara odaklanan 'Yeşil Forum' oturumları da planlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'a 2002'den bu yana 147 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını açıkladı. Uraloğlu, Trabzon'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde raylı sistemler ve yeni havalimanı gibi ulaştırma projelerini masaya yatırdıklarını belirtti. Ayrıca, hızlı tren projesinin de Samsun ve Trabzon'u kapsayacak şekilde başlatılacağını söyledi.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda yüzde 0,34, altının gram fiyatı yüzde 3,84 artış kaydetti. BIST 100 endeksi ise yüzde 0,34 değer kazanarak haftayı tamamladı. Altın fiyatları da yükseliş gösterdi. Dolar/TL ve avro/TL kurları da artış kaydetti. Yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonları ise değer kaybetti.
Amerika, Çin devletine karşı uyguladığı çip ambargosunu daha da artıracak gibi görünüyor. Ticaret bakanı Gina Raimondo, Çin'in özel çip teknolojilerine erişimini kısıtlayacaklarını ve bazı Çinli firmaların büyük bir ambargoya tabi tutulacağını belirtti. Çiplerin yapay zeka teknolojileri alanında kullanıldığı ve Amerikan halkını korumak için önlemler alındığı ifade ediliyor. Çinli şirketler için çip alanında yeni ihracat sınırlamaları getirileceği ve ChangXin Memory Technologies firmasına kesin bir ambargo uygulanacağı konuşuluyor.
Samsun'un Bafra ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere çeltik ve kuru fasulye tohumu, sera naylonu ile 39 kadın üreticiye büyükbaş süt sağım makinesi dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, projenin çiftçilere ekonomik katkı sağlayacağını belirtti.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde dezavantajlı ev kadınlarının gelir düzeyini arttırmak için 4 bin 500 hindi yavrusu ve yem dağıtıldı. Kovancılar Belediyesi, Kaymakamlık ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan 120 kadına eşit sayıda hindi yavrusu verildi. Ayrıca yavru hindilerin beslenmesi için 2 ay yetecek kadar her aileye yem desteği sağlandı. Proje ile ailelerin sosyal ve ekonomik yönden daha iyi bir noktaya gelmesi hedefleniyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İzmir'deki temasları kapsamında terörizmin ülke ve bölge için temel tehdit olduğunu belirterek, terörle mücadelede önemli bir seviyeye ulaşıldığını ve terörün kökünün tamamen kurutulması için kararlı olduklarını söyledi.
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