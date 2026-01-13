TV 8, borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu - Son Dakika
Ekonomi

TV 8, borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu

TV 8, borçlanma aracı ihracı için SPK\'ya başvurdu
13.01.2026 20:33
TV 8 TV Yayıncılık AŞ, yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik 1.2 milyar lira tutarında borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulundu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 TV Yayıncılık AŞ, 1.2 milyar TL tutarına kadar borçlanma aracı ihraç etmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) resmi başvuru yaptı.

BAŞVURU RESMEN YAPILDI

Bu adım, şirketin finansal yapısını güçlendirme çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Başvuru, 13 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirildi ve yönetim kurulu kararı 9 Ocak 2026'ya dayanıyor.

Borçlanma aracı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik olacak, halka arz edilmeksizin satılacak ve en fazla 2 yıl vadeli, Türk Lirası cinsinden ihraç edilecek. İhraç koşulları, piyasa durumuna göre iskontolu veya kuponlu, sabit ya da değişken faizli olarak belirlenecek.

SON DAKİKA: TV 8, borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu
