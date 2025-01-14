TVF'den Rekor Büyüme Açıklaması

Ekonomi

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetimi AŞ Genel Müdürü Salim Arda Ermut, Fon'un kurulduğu günden bugüne portföyünde yer alan şirketlerin katma değer oluşturduğunu belirterek, "TVF halihazırda bünyesinde bulundurduğu 31 şirket içerisinde bugüne kadar hiçbir şekilde satış işlemi gerçekleştirmemiş ve bununla birlikte portföyünde bulunan şirketlerdeki pay sahiplik oranlarını da yapmış olduğu satın alma işlemleriyle süreç içerisinde artırmıştır." ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2023 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülmeye başlandı.

Komisyon üyelerine sunum yapan Ermut, bağımsız denetim ve Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporlarına yönelik bilgi verdi.

Ermut, geçen yıl Plan ve Bütçe Komisyonunda TVF Genel Kurulunun vaktinde yapılmamasına yönelik eleştirileri dikkate alarak şirketin genel kurulunu geçen yıla nazaran daha erkene çektiklerini söyledi.

"Portföy, 7 farklı sektörden 31 şirket, 2 lisans ve 46 gayrimenkulden oluşuyor"

TVF'nin varlığa dayalı stratejik kalkınma fonu olduğuna dikkati çeken Ermut, "TVF kurulduğu günden bugüne portföyünde yer alan şirketlerin faaliyet gösterdiği sektörlerde katma değer oluşturmakta ve geliştirdiği iş ve işlemler sayesinde portföyünü büyüterek yoluna devam etmektedir. TVF halihazırda bünyesinde bulundurduğu 31 şirket içerisinde bugüne kadar hiçbir şekilde satış işlemi gerçekleştirmemiş ve bununla birlikte portföyünde bulunan şirketlerdeki pay sahiplik oranlarını da yapmış olduğu satın alma işlemleriyle süreç içerisinde artırmıştır." dedi.

Halkbank, Vakıfbank, Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat Emeklilik, Türk Telekom ve Turkcell ile son olarak Kardemir şirketlerinin de sahiplik oranlarının arttığının altını çizen Ermut, 2025 itibarıyla portföyün 7 farklı sektörden 31 şirket, 2 lisans ve 46 gayrimenkulden oluştuğunu bildirdi.

"Varlıklar, 2023 sonu itibarıyla 318 milyar dolara ulaşmıştır"

Ermut, TVF'nin konsolide mali sonuçlarına göre önemli büyüme kaydettiğine dikkati çekerek, "Türkiye Varlık Fonunun misyonları arasında yer alan 'varlıklara değer katma' misyonunun sonucu finansal tablolara da yansımış ve bu çerçevede 2022 sonu itibarıyla 5,6 trilyon lira olan varlıklar yaklaşık yüzde 67 artarak 9,4 trilyon liraya ulaşmıştır. Türk lirası bazında büyümenin yanı sıra aynı zamanda dolar cinsinde de varlıkların değerinin arttığı görülmektedir. 2022'de 300 milyar dolar olan varlıklar 2023 sonu itibarıyla 318 milyar dolara ulaşmıştır." diye konuştu.

TVF'nin aktif büyümesinde, finansal hizmetler, enerji ve maden, ulaştırma ve lojistik sektörlerinin öncü rol oynadığını ifade eden Ermut, konsolide verilere bakıldığında hasılatta yaklaşık yüzde 45'lik büyüme olduğunu söyledi.

Ermut, portföylerindeki şirketlerin konsolide net dönem karının 2023'te 225 milyar liradan 321 milyar liraya yükseldiğini belirterek, dolar cinsinden ise karın korunduğunu bildirdi.

Fon'un öz kaynaklarının 914 milyar liradan 1,5 trilyon liraya ulaştığını bildiren Ermut, Fon'un her yıl büyüme kaydettiğini ve birçok sektörde öncü faaliyetlerle ülke ekonomisine katkılar sağladığını söyledi.

"Eurobond ihracımız 14,5 kat gibi rekor taleple gerçekleşti"

Ermut, 2023-2024 yıllarında gerçekleştirdikleri önemli faaliyetlere değinerek, 2023'te Türkiye Katılım Sigorta ve Türkiye Katılım Hayat şirketlerinin faaliyet izni alarak prim üretmeye başladığını ve söz konusu yılı net karla kapattıklarını bildirdi. Ermut, bu dönemde kamu bankalarına 111,7 milyar lira sermaye artışı sağlandığını dile getirdi.

Söz konusu yılın son çeyreğinde at yarışları lisansıyla ilgili Türkiye Jokey Kulübü ile yeni hizmet alım sözleşmesi imzalandığına dikkati çeken Ermut, şöyle devam etti:

"2024'ün birinci çeyreğinde TVF tarihinde bir ilk olan 500 milyon dolar ve 5 yıl vadeli Eurobond ihracımız 14,5 kat gibi rekor taleple gerçekleşti. Aynı çeyrekte, 100 milyon dolar değerinde 3 yıl vadeli murabaha finansman işlemi başarılı şekilde tamamlandı. 2024'ün son çeyreğine gelindiğinde ise Hazine ve Katılım bankaları dışında ilk defa bir Türk kuruluşu olarak TVF uluslararası sukuk piyasalarına giriş yaparak 14 kat talep çarpanıyla 750 milyon dolar ve 5,25 yıl vadeli sukuk ihracını gerçekleştirdi."

TVF çoklu denetim süreçlerinden geçiyor

Ermut, TVF'nin çoklu denetim sürecine tabi olduğunu ve bunların, bağımsız denetim süreci, Devlet Denetleme Kurulu denetimi ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu olduğuna dikkati çekerek, söz konusu denetleme süreçlerini anlattı.

TVF yatırımlarının stratejik amaçlar çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirten Ermut, bunların varlıkların değerini üst düzeye çıkarma, stratejik öneme sahip yatırımlara sermaye sağlama gibi amaçlar olduğunu dile getirdi. Söz konusu amaçlar doğrultusunda yaptıkları önemli yatırım ve faaliyetlerini anlatan Ermut, bu kapsamda Turkcell hisse satın alımı ve İstanbul Finans Merkezi projesi gibi çalışmaları örnek gösterdi.

"Satın alma sonrasında değer artışı 1,2 milyar doları gördü"

Türk Telekom satın alma maliyetinin 1,65 milyar dolar olduğunu anımsatan Ermut, "Güncel durum itibarıyla, şirketin cari piyasa değeri 4,6 milyar dolar seviyesine geldi. TVF'nin satın alıma konu olan yüzde 55 oranındaki payına tekabül eden hisse değeri ise 2,5 milyar dolar civarındadır. Yaklaşık olarak 1 milyar dolara yakın değer artışı bulunan Türk Telekom'un, satın alma sonrasında hesaplanan değer artışının yaklaşık 1,2 milyar dolar seviyelerini gördüğü dikkate alındığında, söz konusu şirket için hala yüksek potansiyel var." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ulusal varlık fonu olarak yatırım faaliyetlerinde kamu faydasını gözetmelerinin yanı sıra söz konusu işlemlerin ticari anlamda da karlı yatırımlar olmasına özen gösterdiklerini belirten Ermut, bugüne kadar gerçekleştirdikleri tüm iş ve işlemlerde kamu faydasını ön planda tuttuklarını söyledi.

Kamuya aktarılan kaynak 931 milyon dolara ulaştı"

Ermut, şans oyunları ve at yarışları lisanslarında yapılan sözleşmeleri hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Yasa dışı bahisle mücadele konusu her sene daha çok önem kazanıyor. En iyi mücadele yöntemi de legal ve devlete ait lisansları daha rekabetçi kılmak. Şans oyunları lisansı kapsamında TVF tarafından önerilen ve halen yürürlükteki model Ağustos 2020'de hayata geçirildi. Daha yüksek ikramiye oranının dağıtılması, oyunların çeşitlendirilip online platformlara taşınması sonucunda satış gelirleri dolar bazında yaklaşık 4 katına çıkmış, toplanan vergi de yine dolar bazında ikiye katlanmış, şans oyunları ekosisteminden kamu kesimine aktarılan kaynak 2,25 katına ulaşmıştır. At Yarışları Lisansı kapsamında 2020-2023 döneminde yıllık yaklaşık 1 milyar dolar olan gelir, 2024'te 1,8 milyar dolara çıktı. Kamuya aktarılan gelir de 301 milyon dolardan 350 milyon dolara çıktı. Bu lisanslardan 2019'dan kamuya aktarılan toplam kaynak yüzde 66 artarak 560 milyon dolardan 931 milyon dolara ulaştı. Şans oyunlarından 2024'te 270 milyon doların üzerinde vergi geliri oluşturulmuştur."

İstanbul Finans Merkezinde de ciddi katma değer oluşturduklarını anlatan Ermut, projenin güncel değerinin 2,1 milyar dolar olduğunu bildirdi.