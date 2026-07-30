TVF Genel Müdür Yardımcısı Pavo Group\'u Ziyaret Etti

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kayacık, Pavo Group'a ziyaret gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kayacık, Pavo Group Üst Yöneticisi (CEO) Bilal Yıldız ile bir araya geldi.

Görüşmede Kayacık'a, grubun teknoloji odaklı faaliyetleri, grup şirketlerinin farklı alanlardaki yetkinlikleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Ayrıca ziyarette, Türkiye'nin stratejik sektörlerdeki gelişimine katkı sunabilecek yatırım, teknoloji ve işbirliği imkanları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pavo Group CEO'su Bilal Yıldız, Kayacık'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyete dikkati çekerek, gerçekleştirilen görüşmenin son derece değerli olduğunu belirtti.