TVF, Türkiye Sigorta'nın Yüzde 5'ini Yatırımcılara Arz Etti

15.05.2026 18:44
Türkiye Varlık Fonu, Türkiye Sigorta'nın yüzde 5'ine tekabül eden payları uluslararası yatırımcılara başarılı bir şekilde arz etti.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), yüzde 81,1 pay sahibi olduğu Türkiye Sigortanın yüzde 5'ine tekabül eden paylarının uluslararası yatırımcılara arzının başarıyla gerçekleştiğini bildirdi.

TVF'den yapılan açıklamaya göre, Fon, finansal piyasalarda derinleşmeyi sağlamak ve sermaye piyasalarını desteklemek amacıyla stratejik öneme sahip bir işlemi daha başarıyla tamamladı.

Fonun yüzde 100 pay sahibi olduğu TVF Finansal Yatırımlar AŞ, Türkiye Sigorta AŞ'nin çıkarılmış sermayesinin yüzde 81,1'ine tekabül eden payları içinden şirketin yüzde 5'ine karşılık gelen toplam 500 milyon lira nominal değerli payı, hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle Türkiye dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara arz etti.

İşlem, önceki açılış fiyatına göre yaklaşık yüzde 7,4'lük iskontoyla pay başına 13,50 lira fiyatla yaklaşık 6 milyar 750 milyon lira bedelle tamamlandı. Bu, aynı zamanda Türkiye Sigortanın hem Türk lirası hem de dolar bazında ulaştığı en yüksek piyasa değeri seviyelerini ifade ediyor.

İşlem büyüklüğü, talep toplama sürecinde nominal 450 milyon lirayla başlarken yatırımcılardan gelen güçlü talep üzerine 50 milyon lira artırılarak toplamda nominal 500 milyon liraya ulaştı.

TVF, Türkiye Sigortadaki ana pay sahipliği konumunu sürdürüyor

Açıklamaya göre, 2020 yılında kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesiyle başlayan dönüşüm sürecinde gösterdiği başarılı performans sonucunda Türkiye Sigorta'nın piyasa değeri 147,5 milyar liraya (yaklaşık 3,2 milyar dolara) ulaştı.

Uluslararası kurumsal yatırımcılardan gelen yoğun talep, Türkiye Sigortanın güçlü piyasa konumunu ve yatırımcılar nezdindeki güvenilirliğini teyit ederken, Türk finans sektörüne yönelik yabancı yatırımcı ilgisinin devam ettiğini de ortaya koydu.

İşlem sonucunda TVF Finansal Yatırımlar AŞ'nin Türkiye Sigortadaki doğrudan pay sahipliği yüzde 76,1 oldu. Şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 23,90'a yükseldi. Böylece TVF, Türkiye Sigortadaki ana pay sahipliği konumunu sürdürdü.

TVF Finansal Yatırımlar AŞ, belirli istisnalar haricinde 90 gün boyunca ilave pay satışı gerçekleştirmeme taahhüdünde bulundu.

Türkiye Varlık Fonu, gelecek dönemde de şeffaflık, yatırımcı güveni, finansal istikrar ve sermaye piyasalarının gelişimi hedefleri doğrultusunda hareket etmeyi ve portföyündeki stratejik varlıkların değerini artırarak Türkiye ekonomisine katkı sunmayı sürdürecek.

Kaynak: AA

