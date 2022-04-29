TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'dan "Dünya Veteriner Hekimler Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, bu yıl Dünya Veteriner Hekimler Günü'nün temasının "Veteriner Hekimin Zorluklarla Mücadele Gücünün Artırılması" olarak belirlendiğini bildirdi.

Eroğlu, "30 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü" nedeniyle yayımladığı mesajda, 2000 yılından bu yana nisan ayının son cumartesinde kutlanan günün amacının veteriner hekimlik organizasyonları arasındaki iş birliğini güçlendirmek, çalışmalarını vurgulamak ve mesleğin önemi hakkında farkındalığın artırılması olduğunu ifade etti.

Bu yılın temasının "Veteriner Hekimin Zorluklarla Mücadele Gücünün Artırılması" olarak açıklandığını aktaran Eroğlu, günün veteriner hekimlerin hayvan, toplum ve çevre sağlığına katkılarını anmak için önemli bir fırsat olduğuna işaret etti.

Eroğlu, veteriner hekimlerin, zorlu koşullarda görev yaptıklarını vurgulayarak, "Dünya Veteriner Hekimler Günü, mesleğin tüm yönleriyle dünyada tanınmasına vesile olmakta ve veteriner hekimlerin çalışma şevkini artırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Veteriner hekimler desteğe ihtiyaç duyuyor"

Veteriner hekimlerin zindeliklerini ve sağlıklarını korumak için desteğe ve uygun araçlara ihtiyaç duyduklarını belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Gerek veteriner hekimlik uygulamalarının gerekse ülkemiz hayvancılığının problemlerinin çözüme kavuşturularak daha yüksek standartlara ve daha ileri seviyelere gelmesini ümit ediyoruz. TVHB Merkez Konseyi olarak gayretimiz bu yöndedir. Dünya Veteriner Hekimler Günü, veteriner hekimliğin stratejik meslek imajına katkıda bulunarak, veteriner hekimsiz bir yaşamın sağlıksız bir yaşam olacağını ortaya koyan önemli bir fırsattır."

Veteriner hekimlerin birçok konudaki sorunlarının henüz giderilemediğini, 25 Nisan'da Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir veteriner hekimin katledildiğini anımsatan Eroğlu, hadise nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getirdi. Eroğlu, "Altı kıtada sayıları 1,8 milyonu bulan veteriner hekim tarafından kutlanan bu gün veteriner hekimler için onur kaynağı, gurur ve mutluluk kaynağıdır. Veteriner hekimlerin bu anlamlı gününü kutluyor, mesleklerini şiddetten uzak bir ortamda rahatlıkla yapabilecekleri daha mutlu yarınlara vesile olması diliyoruz." temennisinde bulundu.