TZD\'nin 43. Olağan Genel Kurulu\'nda Hüseyin Demirtaş yeniden Genel Başkan seçildi

Ekonomi

Türkiye Ziraatçılar Derneğinin (TZD) 43. Olağan Genel Kurulu'nda Hüseyin Demirtaş yeniden Genel Başkanlığa seçildi.

Demirtaş, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenen genel kuruldaki konuşmasında, geçen yıl tarım sektöründeki sorunların daha da ağırlaştığını dile getirdi.

Tarım sektörünün dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde korunduğunu ve desteklendiğini ifade eden Demirtaş, genel bütçelerinin yüzde 40'ını tarım desteklerine ayıran Batı Avrupa ülkelerinde bu desteklerin bir kısmının kaldırılmasına yönelik tepkileri hatırlattı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ekonomilere zarar veren Kovid-19 salgını döneminde, ülkede kuraklık ve diğer iklim sorunlarının da etkili olduğunu bildiren Demirtaş, "Bu olumsuz süreç, tarım nüfusunun azalmasına, ekilmeyen toprakların genişlemesine, tarım ürünlerinde yetersizliğin egemen olmasına yol açmıştır." dedi.

Demirtaş, çiğ sütteki fiyat artışına da değinerek, "Enflasyona neden oluyor" denilerek süt fiyatlarının baskı altına alındığını söyledi.

Canlı hayvan ithalatının sorunu çözmediğini anlatan Demirtaş, artışın, süt ve süt ürünlerinin de dışarıdan alınacağı anlamına geldiğini bildirdi.

Kamusal tarım politikalarının öne çıkarılması gerektiğine işaret eden Demirtaş, tarımda üretici kesimin örgütlenmesi ve pazarlama sektöründeki payının yükseltilmesine öncelik verilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Demirtaş, tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla kurulan kurulların tekrar faal hale getirilmelerinin önemine değinerek, özellikle Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde üreticilere örnek tohum ve damızlık temin edilmesi gerektiğini belirtti.

Demirtaş, şunları kaydetti:

"Tarımsal üretimde teşvik amacıyla merkezi bir üretim planlaması yapılmalı, oluşturulan ve geliştirilen kurum ve kuruluşlarla bu plan çerçevesinde bir üretim seferberliği başlatılmalıdır. En önemlisi de bu çalışmalar 2024 yılı itibarıyla hemen başlatılmalı, zaman geçtikçe tarım açısından geri dönülmez bir noktaya yaklaşılmaktadır."

Demirtaş, tek aday olarak girdiği seçimde, 64 oyla yeniden genel başkanlığa seçildi.