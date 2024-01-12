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TZOB Genel Başkanı: Tarımsal destekler ürün ekiminden önce açıklanmalı - Son Dakika
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TZOB Genel Başkanı: Tarımsal destekler ürün ekiminden önce açıklanmalı

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal desteklerin ürün ekiminden önce açıklanması gerektiğini belirterek, üretici ve girdi fiyatları başta olmak üzere istikrarlı bir piyasa oluşturulması gerektiğini söyledi. Bayraktar, ayrıca sulama maliyetlerinin azaltılması, arz fazlası yaşanan ürünlerde müdahale alımı yapılması ve narenciye üreticilerine alan bazlı destekleme verilmesi gerektiğini ifade etti. Ülke içi üretim teşviklerine devam edilerek, canlı hayvan ve et ithalatının kısa zamanda ülke gündeminden çıkarılması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, tarım Bağ-Kur'luların prim gün sayılarının diğer sigortalılıklarla eşitlenmesi gerektiğini de belirtti.

TZOB Genel Başkanı: Tarımsal destekler ürün ekiminden önce açıklanmalı
12.01.2024 - 10:23,
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal desteklerin ürün ekiminden önce açıklanması gerektiğini belirterek, "Üretici ve girdi fiyatları başta olmak üzere istikrarlı bir piyasa oluşturulmalıdır." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, tarım sektörüne ilişkin 2024 yılı beklentilerini aktardı.

Girdi fiyatlarının makul seviyelere çekilmesi veya girdi desteklerinin üreticinin alım gücü göz önüne alınarak artırılmasını isteyen Bayraktar, "Destekler ürün ekiminden önce açıklanmalı ve zamanında verilmelidir." önerisinde bulundu.

???????Sulama maliyetlerinin azaltılması amacıyla çıkarılan tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedelinin yüzde 50 oranında desteklenmesi uygulamasına, bu yıl da devam edilmesini talep eden Bayraktar, "Arz fazlası yaşanan ürünlerde yıl içinde müdahale alımı yapılmalı, üreticiden alınan ürün okullarda, kamu kurumları gibi toplu tüketim yerlerinde değerlendirilmelidir. Ayrıca narenciye üreticilerine fındıktaki gibi alan bazlı destekleme verilmelidir." görüşünü aktardı.

Ülke içi üretim teşviklerine devam edilerek, canlı hayvan ve et ithalatının kısa zamanda ülke gündeminden çıkarılması gerektiğinin altını çizen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Üretici ve girdi fiyatları başta olmak üzere istikrarlı bir piyasa oluşturulmalıdır. Tarım Bağ-Kur'luların ödemiş olduğu 9 bin gün prim, diğer sigortalılarla eşitlenmeli, ödeme gün sayısı 7 bin 200 güne düşürülmelidir. EYT kapsamına tarım Bağ-Kur'lular da dahil edilerek prim gün sayıları diğer sigortalılıklarla eşitlenmelidir."

Kaynak: AA
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Şemsi Bayraktar, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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