Uçaktan duyurdu! Ukrayna'nın nükleer tesislerini konuşmak için acilen Antalya'ya geliyor - Son Dakika

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Antalya'ya gelmek için yola çıktığını duyurdu. Grossi, " Ukrayna'nın nükleer tesislerinin emniyet ve güvenliğinin sağlanması konusundaki acil konuyu görüşmek üzere Antalya'ya gidiyorum" ifadelerini kullandı.

IAEA tarafından bugün yapılan açıklamada Ukrayna'nın Enerhodar kentinde bulunan ve Rusya'nın kontrolünde olan Zaporjiya ve Çernobil nükleer santrallarındaki nükleer malzemeyi izlemek için kurulan güvenlik sistemlerinden gelen veri iletimini kaybettiği belirtildi.