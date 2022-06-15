Ücretli çalışan sayısı nisanda yıllık bazda yüzde 4 arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Ücretli çalışan sayısı nisanda yıllık bazda yüzde 4 arttı

15.06.2022 10:08
Ücretli çalışan sayısı nisanda yıllık bazda yüzde 4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artış gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, geçen yılın nisan ayında 13 milyon 455 bin 901 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 4 artışla 13 milyon 992 bin 443 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,8, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 7,4 artarken, inşaat sektöründe yüzde 11,2 azaldı.

Aylık bazda azalış

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,2 düşüş gösterdi.

Bu dönemde ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,2, inşaat sektöründe yüzde 4,4 azalırken, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 arttı.

YORUMLAR
500
Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı Tüik: Nisanda Toplam Ciro Aylık Yüzde 6 Arttı Tüik: Nisanda Toplam Ciro Aylık Yüzde 6 Arttı
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ücretli çalışan sayısı nisanda yıllık bazda yüzde 4 arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:05 Kutsal mekanda cinsel ilişkiye girip o anları kayda aldılar! Her yerde aranan çiftin üç yıl hapsi isteniyor
10:01 Küresel piyasaların gözü kulağı Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararında! Ekonomistlere göre 75 baz puanlık artış kesin
09:45 Bursa'da da ekmeğe zam geldi! Bugünden itibaren 4 TL'den satışa sunulacak
09:36 "Şevval Sam Yasak Elma dizisinden ayrıldı" iddialarına rol arkadaşı Eda Ece'den yalanlama
09:34 Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken hamle! "Türkiye Değişim Partisi-Zafer Partisi-Memleket Partisi ittifakı geliyor" paylaşımını beğendi
09:30 Rusya'nın Suriye büyükelçisinden Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonuna tepki: Pek akıllıca olmaz, gerilimi artırarak durumu istikrarsızlaştırır
08:53 14 Haziran'da Türkiye'de yayına giren Disney Plus'un lansmanında ünlülerden şıklık yarışı! Güzel oyuncuların kombinleri geceye damga vurdu
08:30 "Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatırım" diyen ambulans şoförü Bakan Koca ile bir araya geldi! Koca buluşmayı Twitter'dan duyurdu
08:18 Denizli'de haklarında kayıp ihbarı verilen 2 gencin tüfekle vurulmuş cansız bedeni su kuyusunda bulundu
08:10 Final yapmaya hazırlanan Survivor All Star'da yarışmaya son veda eden isim Çağan Atakan Arslan oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 10:13:04. #1.12#
SON DAKİKA: Ücretli çalışan sayısı nisanda yıllık bazda yüzde 4 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement