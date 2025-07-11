Ucuz ve ekonomik alışverişin adresi halk pazarı dördüncü şubesini sanayide açtı - Son Dakika
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Ekonomi

Ucuz ve ekonomik alışverişin adresi halk pazarı dördüncü şubesini sanayide açtı

Ucuz ve ekonomik alışverişin adresi halk pazarı dördüncü şubesini sanayide açtı
11.07.2025 16:39  Güncelleme: 16:42
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli yatırımlarından biri olan Halk Pazarı'nın dördüncü şubesi Sanayi semtinde açıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli yatırımlarından biri olan Halk Pazarı'nın dördüncü şubesi Sanayi semtinde açıldı. Kurtuluş Mahallesi Sanayi Endüstri Caddesi'nde açılışı yapılan Halk Pazarı'na vatandaşlar akın etti.

Burada gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, "Şuan dördüncü marketimizde istihdam sayımız 100'e ulaştı. İnşallah bu binlere ulaşmış olacak çok güzel bir depo lojistiği, sebze ve meyve lojistiği oluşturduk. Sebze ve meyveyi direkt üreticiden alıp sebze halinde kendimiz işleyerek vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Eti kendimiz kesiyoruz ve vatandaşlarımıza ucuz bir şekilde ulaştırıyoruz. Eti 380 liraya kıyma olarak veriyoruz ve 6 liraya da ekmek veriyoruz. 4 bin çeşitten aşağıya ürünümüz yok" dedi.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da, "Bugün yine Büyükşehrimizin çok güzel bir açılışıyla karşınızdayız. Halk pazarlarımız gerçekten taze, ucuz ve güvenilir bir alışveriş merkezi zinciri Bu anlamda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Böyle yatırımlar sosyal ve ekonomik açıdan yüreklere dokunuyor" diye konuştu.

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da, "AK Belediyecilik Cumhur İttifakı ile birlikte daha da güçlenerek hizmet kalitesini artırıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibini canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah yılsonuna kadar 9 tane yeni marketi inşallah sizlerin hizmetine sunacağız. Biz vatandaşlarımıza şunu söyledik 'Biz her zaman sizlerin emrinde olacağız' Biz durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Kalkınmayla birlikte Erzurum'un ekonomik gücü de gelişti"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, "Bizler Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak, halkımızın ekonomik gücünü koruyacak, vatandaşımızın temel ihtiyaçlarını en uygun koşullarda karşılayabileceği projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Halk Pazarı, işte tam da bu düsturla, halkımızın faydasına sunulmuş büyük bir hizmettir. Biz Erzurum'u büyütürken sadece altyapıyla, sadece imarla değil; insanı önceleyen, ihtiyaçlara doğrudan cevap veren, vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran sosyal projelere de öncelik veriyoruz. Halk pazarları da işte bu vizyonun bir parçasıdır" kaydını düştü. "Mahalle mahalle kurduğumuz halk pazarlarıyla hem üreticimizi destekliyor hem de kıymetli kardeşlerimizin sofrasına daha kolay, daha ucuz, daha kaliteli ürünler ulaştırıyoruz" diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: "Her zaman söylüyoruz: Biz bu şehri beraber inşa ediyoruz. Her tuğlasında hemşehrilerimizin sesi, her adımında aziz milletimizin duası var. Bizim belediyeciliğimizde sadece yol yapmak yok, sadece bina dikmek yok. Biz gönül kazanmak, rızayı Allah'tan, duayı milletten almak derdindeyiz. O yüzden attığımız her adımda milletimizin hayrını gözetiyoruz. Bugün burada açtığımız Halk Pazarı Sanayi Şubesi, bu anlayışın, bu gönül belediyeciliğinin bir tezahürüdür. Erzurum büyüyor, Erzurum gelişiyor. Hamdolsun altyapıda, üstyapıda, ulaşımdan yeşil alana, sosyal belediyecilikten kültürel projelere kadar her alanda ülkemize örnek işler yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, Erzurum'da birçok projeyi hayata geçirdik. Sosyal yardımlardan altyapı projelerine, kentsel dönüşüm çalışmalarından tarım ve hayvancılığın desteklenmesine kadar her alanda önemli yatırımlar yaptık. Çok şükür, Erzurum'umuzu her geçen gün daha yaşanabilir, daha modern ve daha güçlü bir şehir haline getiriyoruz. Biz bu hizmetleri yaparken güç ve ilham kaynağımız, sizlerin duası ve desteğidir. Her zaman yanımızda olan, sabırla, anlayışla bizlere güvenen tüm hemşehrilerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu halk pazarı şubemizin esnafımıza, vatandaşlarımıza ve şehrimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."

Vali Çiftçi: "Başkanımızı gönülden tebrik ediyorum"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de, söz konusu yatırımdan ötürü Başkan Mehmet Sekmen'i tebrik etti. Vali Çiftçi, konuşmasında şu görüşlere yer verdi: "Sanayi Mahallemizde, Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan 4 halk pazarının açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu önemli yatırımın mahallemize, ilçemize ve ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Huzurlarınızda, bütçesinden yatırıma en fazla payı ayıran, sosyal ve dini belediyecilik alanında önemli hizmetler ortaya koyan, eser ve hizmet siyasetiyle şehrimize büyük katkılar sunan kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızı gönülden tebrik ediyorum. Bu güzel ve anlamlı hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında da başarılarının devamını diliyorum. Rabbim kendisine sağlık ve afiyet versin ki, bu ve benzeri hayırlı hizmetleri artarak devam etsin. Aynı zamanda değerli bir ekip ile çalışan Büyükşehir Belediye Başkanımızın tüm mesai arkadaşlarına da ayrıca teşekkür ediyorum. Hafta içi, hafta sonu demeden gece gündüz şehrimiz için özveriyle çalışıyorlar. Bu gayretlerinin daim olmasını diliyorum. Katılımlarınız ve destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Sanayi Halk Pazarı'nın açılışı yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ucuz ve ekonomik alışverişin adresi halk pazarı dördüncü şubesini sanayide açtı - Son Dakika

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