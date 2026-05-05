UİB İhracatı Nisan'da Yüzde 24 Artış Gösterdi

Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) nisan ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 artışla 4 milyar 18 milyon 719 bin dolar oldu.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin yılın ilk 4 ayındaki ihracatı yüzde 10'luk yükselişle 14 milyar 351 milyon 207 bin dolar olarak gerçekleşti.

Birlik bünyesindeki Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) nisan dış satımı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,2 oranında artarak 3 milyar 447 milyon 241 bin dolara çıktı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ise nisanda 117 milyon 175 bin dolar ihracata imza attı.

Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) nisan ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 oranında artarak 79 milyon 896 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB) geçen ayki dış satımı da 17 milyon 712 bin dolara ulaştı.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ise nisanda 10 milyon 622 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

UİB üzerinden ihracat yapan diğer sektörlerin ihracatı da 346 milyon 73 bin dolar olarak kaydedildi.