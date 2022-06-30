Ukrayna'da mahsur kalan gemi Zonguldak Limanı'na ulaştı - Son Dakika
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Ukrayna'da mahsur kalan gemi Zonguldak Limanı'na ulaştı

30.06.2022 00:58
Ukrayna'da mahsur kalan gemi Zonguldak Limanı'na ulaştı

Ukrayna'da mahsur kalan 'Azov Concord' isimli yük gemisi 'Kırmızı Hat' diplomasisiyle kurtarılarak, demir cevheri yüklü olarak Zonguldak Limanı'na demirledi.

Ukrayna'da mahsur kalan 'Azov Concord' isimli yük gemisi 'Kırmızı Hat' diplomasisiyle kurtarılarak, demir cevheri yüklü olarak Zonguldak Limanı'na demirledi.

Ukrayna'nın Mariupol şehrinde mahsur kalan Türk şirketine ait Malta bandıralı 'Azov Concord' isimli yük gemisi 'Kırmızı Hat' diplomasisiyle kurtarılarak 8 bin 154 ton demir cevheri yükü ile güvenli koridordan geçerek Türkiye'ye geldi. Zonguldak Limanı'na gelen yük gemisi demirledi. Yükünü boşaltmaya başlayan geminin taşıdığı demir cevherinin bölgedeki demir çelik sanayinde kullanılacağı öğrenildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Mariupol, Ukrayna, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ukrayna'da mahsur kalan gemi Zonguldak Limanı'na ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'da mahsur kalan gemi Zonguldak Limanı'na ulaştı - Son Dakika
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