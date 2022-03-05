ESO Başkanı Kesikbaş şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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ESO Başkanı Kesikbaş şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

05.03.2022 12:52
ESO Başkanı Kesikbaş şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, şubat ayında ülke ihracatının yıllık bazda yüzde 25,4 artışla 20 milyar dolara ulaşmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, şubat ayında ülke ihracatının yıllık bazda yüzde 25,4 artışla 20 milyar dolara ulaşmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Keşikbaş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre ihracattaki yükselişin devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin şubat ayı ihracatının yüzde 25,4 artışla 20 milyar dolara, Eskişehir'in dış satımının da yüzde 18 artışla 97,8 milyon dolara çıktığını ifade eden Kesikbaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye İhracatçılar Meclisinin açıkladığı rakamlara göre yıla iyi başladık. Dengelenme yılı olarak geçirmek istediğimiz 2022'de, yaşadığımız tüm sorunlara, Ukrayna'daki gelişmelere ve ekonomik darboğazlara rağmen ihracatımızın hız kesmemesi en büyük tesellimiz. Geçtiğimiz yıl rekorlar kıran ihracatımızın bu yıl da aynı başarıyı yakalaması için sanayicimiz üretmeye devam ediyor. İhracat adeta bir kalkan gibi sanayicinin elindeki en büyük savunma aracı."

"Ümidimiz, barışın bölgeye hakim olmasıdır"

Kesikbaş, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ekonomik göstergeler üzerinde sonuçları olacağını belirtti.

Brent petrolün varil fiyatının 2014'ten bu yana ilk kez 100 doları aştığına dikkati çeken Kesikbaş, şunları kaydetti:

"Dolar ve avro kurlarında tekrar hareketlenmeler başladı. Bununla birlikte ülkemizin özellikle Rusya ile olan enerji ilişkisi de savaş neticesinde olumsuz etkilenecek konuların başında gelmektedir. Enerji konusunda yaşanacak sorunlar yeni kısıtlamalara ve maliyet artışlarına sebebiyet verebilecektir. Ümidimiz, bu sürecin en kısa sürede sona ermesi ve barışın bölgeye hakim olmasıdır. Sanayi sektörü olarak bize düşen de süreci iyi okuyup bu kriz ortamında gerekli tedbirleri hem devletimiz hem de işletmelerimiz nezdinde almaktır."

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Eskişehir, Ukrayna, İhracat, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ESO Başkanı Kesikbaş şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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