Ukraynalı Elmira Yıldız'a "en fazla ihracat yapan kadın girişimci" ödülü - Son Dakika

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Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan Ukraynalı Elmira Yıldız, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğince "2021'de Artvin'de en çok ihracat yapan kadın girişimci" olarak ödüllendirildi.

İş için geldiği Türkiye'de tanıştığı Ali Yıldız ile 1998'de evlenerek Hopa'ya yerleşen Yıldız, bir süre sonra Türk vatandaşlığı da aldı.

Çifte vatandaş olan Yıldız, uzun yıllar özel tasarım pastalar yapıp satarak aile ekonomisine katkı sağladı.

Hopa'da 3 yıl önce şirket kuran, iki çocuk annesi, 45 yaşındaki Yıldız, Türkiye'nin farklı illerindeki firmalardan aldığı ağırlıklı olarak iş makineleri ve inşaat malzemelerini, kısmen de gıda ürünlerini, Kafkas ülkelerinde bağlantılı olduğu firmalara satıyor.

Geçen yıl 250 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Elmira Yıldız, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğince "2021'de Artvin'de en çok ihracat yapan kadın girişimci" olarak ödüllendirildi.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllarca değişik işlerle uğraştığını, 3 yıl önce eşinin desteğiyle ticarete atıldığını söyledi.

Tedarikçi firma olarak yurt içi ve yurt dışına ürün sattıklarını belirten Yıldız, "İhracatımız başta Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan olmak üzere Kafkas ülkelerine yönelik. Hopa bölgenin en önemli ticaret merkezlerinden biri. Sarp Sınır Kapısı'nın yaşadığımız yerde olması işimizi kolaylaştırıyor." dedi.

Yıldız, geçen yıl Artvin'de en çok ihracat yapan kadın girişimci olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan dolayı da ödül aldım, gurur duydum. Bu sadece benim başarım değil, ben bunu eşimin desteği ile başardım. Benim için yeni bir iş, yeni bir sektör. Öğrenmeye çalışıyorum. İsteyince insan her şeyi başarıyor. Bir kadının kendi ayakları üzerinde durması çok güzel. İnsanlar beni tebrik ediyor, destek veriyor. Bu da beni mutlu ediyor."

Çalışmayı ve tempolu hayat yaşamayı çok sevdiğini kaydeden Yıldız, ticaretin yanı sıra evinde kendine pasta atölyesi kurduğunu ve özel tasarım pastalar imal ettiğini anlattı.

"Ülkemdeki savaş nedeniyle bir aydır ne işle ne de çocuklarımla ilgili bir şey düşünemiyorum"

Yıldız, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle derin üzüntü içinde olduğunu, bir aydır kendini işine veremediğini söyledi.

Savaş nedeniyle Ukrayna halkının çok zor günler geçirdiğini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Kim haklı, kim suçlu, bununla ilgili bir şey demeyeceğim. Sivil halk için çok üzülüyorum. Orada zarar gören sivil halk var. Bizler burada yardım topluyoruz. Türk arkadaşlarımız, burada yaşayan Ruslar yardımda bulunuyor. Kızılay bayağı bir yardım gönderdi. Teşekkür ederim hepsine, gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Umarım en kısa zamanda biter. Bu benim memleketim diye söylemiyorum, Ukraynalı olduğum için söylemiyorum, bir insan olarak söylüyorum, dünyada hiçbir ülkede savaş olmasın, masum çocuklar ölmesin, kadınlar, yaşlılar ölmesin. Savaşa hayır."

Yıldız, savaşın ilk günlerinde zor da olsa annesini Türkiye'ye getirdiğini ifade ederek, "Ağabeyim ve ailesi Ukrayna'da, Harkiv'deler. Çok kötü bir yerdeler. Annem Rusya sınır kapısına yakın olduğu için oradan çıkabildi. Gürcistan'dan uzun bir yolculuk sonrası buraya getirdim. Abim ve ailesi kötü durumda. Bodrum katlarında, sığınaklarda yaşıyorlar. Daha ne kadar dayanabilecekler, yiyecekleri ne kadar yetecek, bilmiyorum. Ülkemdeki savaş nedeniyle bir aydır ne işle ne de çocuklarımla ilgili bir şey düşünemiyorum. Benim odaklandığım nokta Ukrayna ve orada savaşta zarar gören insanlar için ne yapabilirim." diye konuştu.