Ulaştırma Bakanı'ndan Avrupa-Asya Bağlantısına Vurgu - Son Dakika
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Ulaştırma Bakanı'ndan Avrupa-Asya Bağlantısına Vurgu

Ulaştırma Bakanı\'ndan Avrupa-Asya Bağlantısına Vurgu
30.06.2026 13:35
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Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin Avrupa ile Orta Asya arasında güvenilir bağlantılar kurma çabasını anlattı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Avrupa ile Orta Asya arasında güvenilir, sürdürülebilir ve dirençli bağlantılar kurulması kazan-kazan politikası gereği hepimiz için faydalı olacaktır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da bir otelde düzenlenen Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen 'Türk Demiryolu Sektöründe İntermodal Taşımacılık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi'nin (U-IMPT) kapanış toplantısına katıldı. Programa ayrıca Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Bakan Yardımcıları ve Büyükelçiler katılım sağladı. Programda konuşan Bakan Uraloğlu, program kapsamında Türkiye'nin ulaştırma vizyonu, demiryolu yük taşımacılığının geleceği, Avrupa Birliği ile iş birliği ve Türkiye'nin küresel ticaret koridorlarındaki rolü açısından önemli bir çalışmanın sonuçlarını değerlendirmek için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Ulaşım olmadan ticaret olmaz, ticaret olmadan üretim güçlenmez, üretim güçlenmeden de kalkınma sürdürülebilir hale gelemez. Yol, demiryolu, liman, lojistik merkez ve sınır kapısı; bunların her biri ekonominin ana damarlarıdır. Bu kapsamdan baktığımızda ulaştırma projeleri sadece fiziki yatırımlar değildir. Aynı zamanda üretimi, ihracatı, istihdamı, bölgesel kalkınmayı ve ülkeler arası iş birliğini destekleyen stratejik adımlardır" dedi.

'KORİDORLAR KRİZLERE KARŞI DAYANIKLI HALE GETİRİLMELİ'

Uraloğlu, son yıllarda yaşanan gelişmelerin koridorların mutlaka krizlere karşı dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini gösterdiğini söyleyerek, "Ulaştırma koridorları yalnızca mal taşınan hatlar değildir. Aynı zamanda güvenliğin, diplomasinin, bölgesel kalkınmanın ve uluslararası iş birliğinin de temel güzergahlarıdır. Bir taraftan Orta Asya'dan, Uzak Doğu'dan çıkan Orta Koridor'u Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırırken, diğer taraftan Körfez Bölgesi'nden Kalkınma Yolu Koridoru ile beraber Basra Limanı'ndan bin 200 kilometre demiryolu ve karayoluyla ülkemize ulaştırıp oradan da yine Avrupa'ya götürme gayreti içerisindeyiz. O noktada da yine Avrupa Birliği ile iş birliği yapmanın işimizi beraberce kolaylaştıracağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'dan başlayıp öncelikle Ürdün ve Suriye üzerinden gelecek olan demir yolu hattının yine Avrupa'ya gitmesi noktasında bir çalışmaları olduğunu belirten Uraloğlu, "Çok uzun yıllardır kesintiye uğrayan kara yolu taşımacılığını da geçtiğimiz aylarda Ürdün, Suriye, Arabistan üzerinden hayata geçirdiğimizi, yine aynı şekilde Irak üzerinden de özellikle hayata geçirdiğimizi belirtmek isterim" dedi.

Uraloğlu, karbon emisyonlarının azaltılması noktasında en pratik ve en yapılabilir ulaştırma modunun demir yolu taşımacılığı olduğunu söyleyerek, "Biz de Türkiye'de gerek güzergahlarımızı buna göre tespit ediyoruz, gerekse de ürettiğimiz demiryolu araçlarını yine yeşil enerji ve dönüştürülebilir enerjiye yönelik üretiyoruz. Suudi Arabistan'dan başlayıp bütün Avrupa'ya kadar gidecek olan hattımızın; Suudi Arabistan muhatabımız Sayın Bakan ile de bunu istişare ettik, bütün Körfez ülkelerine de bağlanmasını, ta Umman'a kadar bağlanmasını da öngörüyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE CİDDİ BİR MESAFE KAT ETTİ'

Uraloğlu, söz konusu koridorların tam ortasında bulunan Türkiye'nin artık küresel ticarette yalnızca koridorların geçtiği bir ülke konumunda olmadığını, lojistik merkez olma noktasında, Avrupa ile yapacağı iş birlikler noktasında, bir üretim noktası olması noktasında çok ciddi bir mesafe kat ettiğini vurgulayarak, "Avrupa Birliği'nin Global Gateway stratejisi ve AB Bağlantısallık Gündemi kapsamında, Avrupa ile Orta Asya arasında güvenilir, sürdürülebilir ve dirençli bağlantılar kurulması kazan-kazan politikası gereği hepimiz için faydalı olacaktır. Hiç şüphesiz bu gündemin doğal ve stratejik bir parçası olarak Türkiye, öncelikle kendi yapması gereken yatırımları, elbette başta Avrupa Birliği'nin destekleri, kredileriyle beraber yapması noktasında çok ciddi bir mesafe katetti. ve bunun dışında da gerek Orta Koridor'da, gerekse de bizim güneyimizdeki koridorlarda yapılacak olan işlerde ciddi bir şekilde inisiyatif aldığını ve almaya da devam edeceğini özellikle sizlerin huzurunda ben belirtmek isterim" dedi.

Kaynak: DHA

Orta Asya, Diplomasi, Politika, Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ulaştırma Bakanı'ndan Avrupa-Asya Bağlantısına Vurgu - Son Dakika

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