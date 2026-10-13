Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: İlk 9 ayda 412,1 milyon ton yük elleçledik - Son Dakika
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: İlk 9 ayda 412,1 milyon ton yük elleçledik

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deniz ticaretinde yılın ilk 9 ayında 412,1 milyon ton yük elleçlendiğini açıkladı. Konteyner elleçleme geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artışla 10,77 milyon TEU'ya yükseldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Deniz ticaretimizde yılın ilk 9 ayında 412,1 milyon ton yük elleçledik. Geçen yılın aynı dönemine göre konteyner elleçleme miktarımızı yüzde 2,7 artırarak 10,77 milyon TEU'ya yükselttik" dedi.

Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Limanlarımızın ticaretimize, üretimimize ve ihracatımıza sunduğu katkıyı güçlendirerek Türkiye'nin denizlerdeki lojistik gücünü büyütmeye devam ediyoruz. Deniz ticaretimizde yılın ilk 9 ayında 412,1 milyon ton yük elleçledik. Geçen yılın aynı dönemine göre konteyner elleçleme miktarımızı yüzde 2,7 artırarak 10,77 milyon TEU'ya yükselttik. Eylül ayında konteyner elleçlemede yüzde 7,6, sıvı dökme yüklerde yüzde 4,8 artışla deniz ticaretimizin gücünü pekiştirmeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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