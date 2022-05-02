Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "İstanbul Havalimanı'nın ardından bir rekor da demiryollarında kırıldı" - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "İstanbul Havalimanı'nın ardından bir rekor da demiryollarında kırıldı"

02.05.2022 17:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "İstanbul Havalimanı'nın ardından bir rekor da demiryollarında kırıldı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nın ardından bir rekorun da demiryollarında kırıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nın ardından bir rekorun da demiryollarında kırıldığını duyurdu. 29 Nisan'da YHT'lerle tüm parkurlarda 29 bin 477 yolcunun taşındığını bildiren Bakanlık, açılışından bu yana taşınan en yüksek sayıya ulaşıldığına dikkat çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlere ek sefer konulduğu ve kapasite artışına gidildiği anımsatıldı. Açıklamada, "Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) ve Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarında ek seferlerle 10 bin 728 kişilik, ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 580 vagon ilaveyle 34 bin 800 kapasite artışı sağlandı" denildi.

Trenler tamamen doldu

Bayram ilaveleri ile birlikte şehirlerarası hizmet veren günlük yolcu sefer sayısının 272'ye çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, günlük 75 bin koltuk kapasitesi ile hizmet verildiği vurgulandı. "29 Nisan ile 8 Mayıs tarihleri arasında numaralı satış yapılan yolcu trenleri tamamen doldu" denilen açıklamada, bilet satış sitelerini günlük 1.5 milyona yakın kişinin ziyaret ettiği, bu alanda rekor kırıldığına dikkat çekildi.

Günlük taşıma rekorları kırıldı

Açıklamada, "29 Nisan 2022 tarihinde YHT'lerle tüm parkurlarda taşınan 29 bin 477 yolcu sayısı ile açılışından bu yana taşınan en yüksek sayıya ulaşıldı. Ankara-İstanbul arasında 13 bin 502 yolcu ile bu koridorda taşınan en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti. Ayrıca anahat trenlerindeki 2022 yılı yolcu ortalaması 10 bin 684 kişiyken, 30 Nisanda 17 bin 868 vatandaşımız bayram seyahatine çıktı. Bölgesel trenlerde ise 2022 yılında günlük ortalama 25 bin 591 kişi seyahat ederken, 29 Nisanda bu sayı 43 bin 307 yolcuya ulaştı" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

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İstanbul Havalimanı, İstanbul, Ankara, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 'İstanbul Havalimanı'nın ardından bir rekor da demiryollarında kırıldı' - Son Dakika


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