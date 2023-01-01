Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldiği iddia edilmişti! Bakanlık açıklama yaptı - Son Dakika
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Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldiği iddia edilmişti! Bakanlık açıklama yaptı

01.01.2023 16:59

Köprü ve otoyol ücretlerine yılbaşından sonra zam geldiği iddialarının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Köprü ve otoyol ücretlerinde herhangi bir zam yoktur. Yalan haberlere itibar etmeyiniz" denildi.

Yeni yılın gelmesiyle birlikte başta trafik cezaları ve harç ücretleri olmak üzere birçok hizmete zam geldi. Yılbaşından sonra zam yapılan alanlardan birinin de köprü ve otoyollar olduğu iddia edildi. İddiaların sosyal medyada da sık bir şekilde dillendirilmesinin ardından Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

"HERHANGİ BİR ZAM YOKTUR"

Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Köprü ve otoyol ücretlerinde herhangi bir zam yoktur. Yalan haberlere itibar etmeyiniz."

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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldiği iddia edilmişti! Bakanlık açıklama yaptı - Son Dakika


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