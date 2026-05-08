Ulaştırma Vizyonu Malatya'da Tanıtıldı

08.05.2026 14:17
Bakan Yardımcısı Boyraz, Türkiye'nin ulaştırma yatırımlarını üniversite öğrencilerine anlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Malatya İnönü Üniversitesi'nde "Türkiye Yüzyılında Ulaştırma Vizyonu" programında öğrencilere ulaşım alanında yapılan yatırımları anlattı.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılında Ulaştırma Vizyonu" programında konuşan Boyraz, her hafta bir üniversitede Ulaştırma Festivali yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin özel bir konuma sahip olduğunu dile getiren Boyraz, "Türkiye olmazsa Uzak Doğu'dan, Çin'den bir malın Avrupa'ya gitmesi yaklaşık 45 gün. Süveyş Kanalı'ndan ise 35 gün, orta koridordan 18 günde gidiyor. Ürün kısa sürede gidebilmesi için Türkiye'den geçmek zorunda." diye konuştu.

Kalkınma Yolu Projesi'nin, Hürmüz Boğazı kapatıldıktan sonra çok önemli bir koridor olmaya başladığına dikkati çeken Boyraz, "Dünya burada yapılacak çalışmayı dinliyor. 1200 kilometrelik hatla Türkiye'ye girecek, demir yolu, kara yolu ile enerji iletim hatları yapılacak, çok özel bir proje." ifadelerini kullandı.

Boyraz, Türkiye'deki hızlı tren projeleriyle kara yolları ve hava yollarının gelişmesi için yapılan ve yapımı devam eden projeleri de anlattı.

Konuşmaların ardından Boyraz, yapılan çekilişle öğrencilere turistik Doğu Ekspresi bileti hediye etti.

Programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

