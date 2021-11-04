Ülker, 9 aylık bilançosunu açıkladı

Türkiye'nin lider gıda şirketi Ülker, 2021'in 9 ayında hem Türkiye operasyonları hem de ihracat ve yurt dışı operasyonlarıyla büyümeye devam etti. Şirket, cirosunu yüzde 20,7 artışla 8,4 milyar TL'ye ulaştırdı.

Ülker Bisküvi, 2021 yılı 9 aylık cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 artışla 8,4 milyar TL'ye çıkardı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Karı'nın (FAVÖK) 2021 yılının 9 aylık döneminde 1,5 milyar TL'ye ulaştığını duyurdu.

Şirketin güçlü, bağımsız finansman yapısıyla ekonomiye ve paydaşlarına katkı sağlamaya, sürdürülebilir karlı büyümesine devam ettiğini belirten Ülker CEO'su Mete Buyurgan, "9 aylık ciromuz 8,4 milyar TL'ye ulaşırken, Türkiye operasyonumuzun ciro içindeki payı yüzde 61,2, ihracat ve yurt dışı operasyonlarımızın ciro içindeki payı ise yüzde 38,8 oldu. Özellikle yurt dışı operasyonlarla elde edilen operasyonel karlılık önemli bir seviyeye gelerek, toplam karlılık içinde payı yüzde 43 olarak gerçekleşti. Pandemi kısıtlarının azalmasıyla, normale dönüşte hizmet ve emtia arzında yaşanan global zorluklara rağmen, başarılı stratejilerimizle, değişen şartlara uygun planlarla sürece hızlı şekilde uyum sağladık ve iş sonuçlarına da olumlu yansımalarını gördük" diye konuştu.

Uzun yıllardır yarı mamul tedariki gerçekleştirilen Yıldız Holding şirketlerinden Önem Gıda'yı satın aldıklarını da hatırlatan Buyurgan, böylece çikolata ve unlu mamullerdeki tüm üretim sürecinin, uçtan uca şirket bünyesinde toplandığını, sürdürülebilir büyüme stratejisi kapsamında önemli bir adım daha atıldığını vurguladı.

Buyurgan, Ülker'in liderlikleriyle ilgili ise şu bilgileri aktardı:

"Türkiye'de bisküvi ve çikolatada pazar liderliğimiz güçlü bir şekilde devam ediyor. Bölgeye baktığımızda; Mısır'da bisküvi kategorisinde pazar liderliğimiz sürüyor. Suudi Arabistan, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en büyük pazarı konumunda. Dolayısıyla o pazarda da bisküvi kategorisinde pazar liderliğimizi devam ettiriyoruz. Kazakistan'da da çikolata kategorisinde üçüncü sıraya geldik. Toplam Türkiye'de atıştırmalık kategorisinde kuvvetli bir lider olarak yolumuza devam ediyoruz."

"Türkiye'nin en sevilen atıştırmalık markası olarak zirvede yer aldık"

Ülker'in "Türkiye'nin Lovemark'ları 2021 Araştırması"nda "Atıştırmalık" kategorisinde açık farkla birinci seçildiğini dile getiren Buyurgan, "MediaCat- Ipsos iş birliğiyle bu sene 14'üncüsü gerçekleştirilen araştırmada Türkiye'nin en sevilen atıştırmalık markası olarak zirvede yer aldık. Hedefimiz, liderliğin verdiği sorumlulukla her zaman tüketicimizi anlamak ve trendlere öncülük etmek" dedi. - İSTANBUL