Üye Girişi
Ülker, 9 aylık bilançosunu açıkladı - Son Dakika

Ülker, 9 aylık bilançosunu açıkladı

04.11.2021 20:04
Ülker, 9 aylık bilançosunu açıkladı

Türkiye'nin lider gıda şirketi Ülker, 2021'in 9 ayında hem Türkiye operasyonları hem de ihracat ve yurt dışı operasyonlarıyla büyümeye devam etti.

Türkiye'nin lider gıda şirketi Ülker, 2021'in 9 ayında hem Türkiye operasyonları hem de ihracat ve yurt dışı operasyonlarıyla büyümeye devam etti. Şirket, cirosunu yüzde 20,7 artışla 8,4 milyar TL'ye ulaştırdı.

Ülker Bisküvi, 2021 yılı 9 aylık cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 artışla 8,4 milyar TL'ye çıkardı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Karı'nın (FAVÖK) 2021 yılının 9 aylık döneminde 1,5 milyar TL'ye ulaştığını duyurdu.

Şirketin güçlü, bağımsız finansman yapısıyla ekonomiye ve paydaşlarına katkı sağlamaya, sürdürülebilir karlı büyümesine devam ettiğini belirten Ülker CEO'su Mete Buyurgan, "9 aylık ciromuz 8,4 milyar TL'ye ulaşırken, Türkiye operasyonumuzun ciro içindeki payı yüzde 61,2, ihracat ve yurt dışı operasyonlarımızın ciro içindeki payı ise yüzde 38,8 oldu. Özellikle yurt dışı operasyonlarla elde edilen operasyonel karlılık önemli bir seviyeye gelerek, toplam karlılık içinde payı yüzde 43 olarak gerçekleşti. Pandemi kısıtlarının azalmasıyla, normale dönüşte hizmet ve emtia arzında yaşanan global zorluklara rağmen, başarılı stratejilerimizle, değişen şartlara uygun planlarla sürece hızlı şekilde uyum sağladık ve iş sonuçlarına da olumlu yansımalarını gördük" diye konuştu.

Uzun yıllardır yarı mamul tedariki gerçekleştirilen Yıldız Holding şirketlerinden Önem Gıda'yı satın aldıklarını da hatırlatan Buyurgan, böylece çikolata ve unlu mamullerdeki tüm üretim sürecinin, uçtan uca şirket bünyesinde toplandığını, sürdürülebilir büyüme stratejisi kapsamında önemli bir adım daha atıldığını vurguladı.

Buyurgan, Ülker'in liderlikleriyle ilgili ise şu bilgileri aktardı:

"Türkiye'de bisküvi ve çikolatada pazar liderliğimiz güçlü bir şekilde devam ediyor. Bölgeye baktığımızda; Mısır'da bisküvi kategorisinde pazar liderliğimiz sürüyor. Suudi Arabistan, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en büyük pazarı konumunda. Dolayısıyla o pazarda da bisküvi kategorisinde pazar liderliğimizi devam ettiriyoruz. Kazakistan'da da çikolata kategorisinde üçüncü sıraya geldik. Toplam Türkiye'de atıştırmalık kategorisinde kuvvetli bir lider olarak yolumuza devam ediyoruz."

"Türkiye'nin en sevilen atıştırmalık markası olarak zirvede yer aldık"

Ülker'in "Türkiye'nin Lovemark'ları 2021 Araştırması"nda "Atıştırmalık" kategorisinde açık farkla birinci seçildiğini dile getiren Buyurgan, "MediaCat- Ipsos iş birliğiyle bu sene 14'üncüsü gerçekleştirilen araştırmada Türkiye'nin en sevilen atıştırmalık markası olarak zirvede yer aldık. Hedefimiz, liderliğin verdiği sorumlulukla her zaman tüketicimizi anlamak ve trendlere öncülük etmek" dedi. - İSTANBUL

Ülker, 9 aylık bilançosunu açıkladı
Ülker, 9 aylık bilançosunu açıkladı
Ülker, 9 aylık bilançosunu açıkladı
Ülker, 9 aylık bilançosunu açıkladı

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türk Lirası, Türkiye, Vergi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ülker, 9 aylık bilançosunu açıkladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı 21:22 Son dakika! Bakan Çavuşoğlu ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a mı geliyor? Milli futbolcunun menajeri öne sürülen iddialara yanıt verdi 21:03 Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a mı geliyor? Milli futbolcunun menajeri öne sürülen iddialara yanıt verdi Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu 20:16 Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu
Son Dakika: 4 Kasım Türkiye'de günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 29 bin 482 yeni vaka tespit edildi 19:33 Son Dakika: 4 Kasım Türkiye'de günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 29 bin 482 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Bakan Elvan'dan enerji fiyatlarındaki yükselişle ilgili açıklama: Doğal gazı 100 birime alıp vatandaşa 25 birime satıyoruz 18:58 Son Dakika: Bakan Elvan'dan enerji fiyatlarındaki yükselişle ilgili açıklama: Doğal gazı 100 birime alıp vatandaşa 25 birime satıyoruz Merhum sanatçı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi 17:56 Merhum sanatçı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor 17:35 Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 17:00 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
21:21 Son dakika! Bakan Çavuşoğlu ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
21:18 Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti
21:03 Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a mı geliyor? Milli futbolcunun menajeri öne sürülen iddialara yanıt verdi
20:48 Canlı yayına damga vurdu! Galatasaray taraftarının öptüğü muhabir şaşkınlık geçirdi
20:47 Fotoğraf çektirmeyi sevmeyen Müge Anlı'ın, Instagram'dan paylaştığı pozu beğeni yağmuruna tutuldu
20:24 Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka tablosunu yayınladı! İşte 4 Kasım Perşembe günü vaka sayıları
20:17 Beşiktaş'ın TFF'ye yaptığı başvuru kabul edilmedi! Trabzonspor maçının günü değişmeyecek
20:16 İşte gerçek sevgi! Köpek, ölen sahibinin mezarının başından ayrılmıyor
20:15 Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu
20:08 Galatasaray taraftarı, Falcao formasına ufak bir değişiklik yaptı! Son hali beğeni topladı
Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı         
21:27
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti         
21:18
Fotoğraf çektirmeyi sevmeyen Müge Anlı'ın, Instagram'dan paylaştığı pozu beğeni yağmuruna tutuldu Fotoğraf çektirmeyi sevmeyen Müge Anlı'ın, Instagram'dan paylaştığı pozu beğeni yağmuruna tutuldu         
20:47
Fatih Terim'den şaşırtan karar! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında ilk 11'ler netleşti Fatih Terim'den şaşırtan karar! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında ilk 11'ler netleşti         
19:33
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz         
19:12
Tüm gücünü kaybeden PKK'da Mazlum Kobani görevden alındı, yerine Mahmut Reş getirildi Tüm gücünü kaybeden PKK'da Mazlum Kobani görevden alındı, yerine Mahmut Reş getirildi         
18:57
Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü         
17:46
Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi         
17:09
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği         
09:15
Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti         
01:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 21:30:14. #1.11#
SON DAKİKA: Ülker, 9 aylık bilançosunu açıkladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement