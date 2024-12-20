Uludağ'da Enerji Sürekliliği İçin Yoğun Mesai - Son Dakika
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Ekonomi

Uludağ'da Enerji Sürekliliği İçin Yoğun Mesai

Uludağ\'da Enerji Sürekliliği İçin Yoğun Mesai

UEDAŞ, Uludağ'da kar yağışı nedeniyle enerji arızalarına karşı ekipleriyle zorlu mesaiye başladı.

20.12.2024 15:17
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da beklenen kar yağışının etkisini göstermesiyle Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ekipleri de zorlu mesai sürecine başladı.

UEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, saha ekipleri Uludağ'da yoğun kar yağışının etkisiyle yaşanabilecek olası arızalara karşı enerji sürekliliğini sağlamak için sepetli araçların yanı sıra arazi araçları ve kızaklı araçla çalışıyor.

Uludağ ve bölgesinde 42 trafo, 64,4 kilometre uzunluğundaki hat ve 97 aydınlatma direği ile enerji sürekliliğini sağlayan, bu yıl oteller bölgesindeki tüm havai hatları yer altına alan UEDAŞ, SCADA sistemiyle de şebekenin ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetlerinin 24 saat kontrolünü sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Volkan Çelik, kullanıcılara kesintisiz ve kaliteli enerji hizmeti vermenin zorlu koşulları da beraberinde getirdiğini belirtti.

Özellikle kış aylarında ekiplerin zorlu mesaisinin arttığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Gerekli tüm teçhizat ve donanımla en zorlu bölgelere bile ulaşabilmekteyiz. SCADA, termal kamera ve dron gibi teknolojileri de kullanarak şebekemizi destekliyoruz. Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da, Oteller Bölgesi'nin kesintisiz enerjiye erişimi ve enerji arz güvenliğini artırmak amacıyla 2024 yatırım programımız kapsamında önemli projeler gerçekleştirdik. Bölgede 30 kilometrelik yüksek gerilim şebekesi tesis edildi. 60 milyon lira yatırımla gerçekleştirilen bu projeler, yoğun kış sezonunda bölgenin elektriksiz kalma riskini minimuma indirirken, esnek manevra imkanı ile enerji yönetiminde sürdürülebilir çözümler sağlayacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Uludağ'da Enerji Sürekliliği İçin Yoğun Mesai - Son Dakika

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