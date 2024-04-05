Uludağ İhracatçı Birlikleri 2024 Mart Ayında 3.4 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi

Ekonomi

Türkiye'nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin (UİB) 2024 yılı Mart ayı ihracatı, 3 milyar 356 milyon 270 bin dolar olarak gerçekleşti.

UİB'in 2024 mart ayı ihracat rakamları açıklandı. Mart ayındaki ihracatı 3.4 milyar dolar olan UİB'in, Ocak-Mart dönemi ihracat tutarı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 5,39 artarak 9 milyar 495 milyon 189 bin dolar olarak gerçekleşti.

Rakamları değerlendiren UİB yetkilisi, "Uludağ İhracatçı Birlikleri olarak küresel ekonomideki gelişmeler ile pazarlardaki riskleri ve talepleri yakından takip ediyoruz. İhracattaki yükselişimizi sürdürmek, ülke ekonomimize katkımızı sürdürmek için aralıksız çalışıyoruz" dedi.

OİB'in ihracatı mart ayında 2.8 milyar dolar

Mart ayında ihracatını 2 milyar 772 milyon 551 bin dolar olarak gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), bu yılın ilk üç ayındaki ihracat toplamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,74 oranında artarak 7 milyar 870 milyon 7 bin dolara ulaştı.

UTİB'in ihracatı mart ayında 127 milyon dolar oldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Mart ayında 127 milyon 273 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in yılın ilk üç aylık ihracatı ise 336 milyon 356 bin dolar olarak gerçekleşti.

UHKİB'ten martta 88.7 milyon dolar ihracat

Mart ayı ihracatı 88 milyon 751 bin dolar olan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), ocak-mart ihracatı da 238 milyon 956 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UMSMİB'in ihracatı Mart ayında 26.3 milyon dolar

Mart ayında, yüzde 47 artışla 26 milyon 305 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (UMSMİB), Ocak-Mart dönemi ihracat toplamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,45 artarak 68 milyon 305 bin dolar oldu.

UYMSİB'ten Mart ayında 12.1 milyon dolarlık ihracat

Mart ayında, 12 milyon 120 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin (UYMSİB), ilk üç aylık ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,58 oranında artarak 43 milyon 951 bin dolar düzeyine ulaştı. - BURSA