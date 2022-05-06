Uludağ İhracatçı Birliklerinin nisan ayı ihracatı 2,8 milyar dolar oldu - Son Dakika

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla geçen ay 2,8 milyar dolar dış satım yapıldı.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, birliklerin ihracatı nisanda geçen yılın aynı ayını kıyasla yüzde 8,8 artarak 2 milyar 825 milyon dolara çıktı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, geçen yılın aynı ayına göre nisanda yüzde 8 yükselişle 2 milyar 297 milyon dolar ihracat kaydetti.

Nisan ayında Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15 artarak 140 milyon dolar, Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin dış satımı yüzde 26,8 yükselişle 106 milyon dolar, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin ihracatı yüzde 24 artışla 23 milyon dolar oldu.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin nisan ihracatı ise geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 20 artışla 9,5 milyon yüzde dolar olarak kayıtlara geçti.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin nisan ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artışla 248 milyon dolar olarak açıklandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, 5 birliğin de ihracat rakamlarında artışlar olduğunu belirtti.

Tüm olumsuzluklara rağmen üretmeye, üretimden güç almaya devam ettiklerini vurgulayan Çelik, "Birlik üyelerimiz, gerek üretim potansiyellerini gerekse de ihracattaki potansiyellerini artırarak büyümeyi ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor. Sürdürülebilir modelle kalkınan ve istihdam oluşturan daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.