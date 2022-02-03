Uludağ İhracatçı Birliklerinin ocak ayı ihracatı 2,35 milyar dolar oldu

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla ocak ayında dış satım 2 milyar 354 milyon 17 bin dolar olarak gerçekleşti.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin son 12 aylık dönemdeki ihracatı 30,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

Birliğe bağlı Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) geçen ay 1 milyar 905 milyon dolar ihracata imza attı. OİB'in geriye dönük 12 aylık performansı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik artışla 25,2 milyar dolar oldu.

Bu dönemde Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 artışla 116 milyon 198 bin dolara, Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) dış satımı yüzde 19 yükselişle 80 milyon dolara, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB) ihracatı yüzde 54 artışla 22 milyon dolara çıktı.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin (UYMSİB) ocak ihracatı ise yüzde 15 artışla 8,9 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ocak ayı ihracatı 221 milyon dolar olarak açıklandı.