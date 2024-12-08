Uludere'de Arıcılığı Geliştirme Projesi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Uludere'de Arıcılığı Geliştirme Projesi Başladı

Uludere\'de Arıcılığı Geliştirme Projesi Başladı

Şırnak'ta 4,5 milyon TL bütçeli proje ile 461 çiftçiye arı kovanı ve seti dağıtıldı.

08.12.2024 10:44
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Şırnak Valiliği, İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği 4,5 milyon TL'lik arıcılığı geliştirme projesi kapsamında Uludere ilçesinde çiftçilere arı kovanı ve arı seti dağıtımı başladı.

Proje kapmsaında 461 çiftçiye arı kovan ve arıcılık seti dağıtılmaya başlandı. 4,5 Milyon TL Bütçeli projede yüzde 30'u çiftçi katkısı yüzde 70'i Devlet hibesi şeklinde gerçekleşiyor. Dağıtım törenine Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, Uludere İlçe Tarım Müdürü Murat İnan ve çok çiftçiler katıldı. Sezgin, toplamda 461 çiftçiye arıcı setini teslim ederek 2025 yılında arıcılığın daha bereketli, daha bol, daha kazançlı hale gelmesi için katkıda bulunmaya çalıştıklarını söyledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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