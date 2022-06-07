Ulusal Çay Konseyi 2022 yaş çay alım sezonunu değerlendirdi - Son Dakika
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Ulusal Çay Konseyi 2022 yaş çay alım sezonunu değerlendirdi

07.06.2022 17:30
Ulusal Çay Konseyi 2022 yaş çay alım sezonunu değerlendirdi

Ulusal Çay Konseyi Başkanı Mehmet Erdoğan, yaş çay üreticilerinin mazot ve gübre desteğinden yararlanabilmesi için ÇAYKUR üretici kayıtlarının baz alınmasını istedi.

Ulusal Çay Konseyi Başkanı Mehmet Erdoğan, yaş çay üreticilerinin mazot ve gübre desteğinden yararlanabilmesi için ÇAYKUR üretici kayıtlarının baz alınmasını istedi.

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Çay Konseyi olarak aylık olağan toplantılarını gerçekleştirdiklerini ve sektörün gelişimi için bazı adımlar attıklarını belirtti.

Mehmet Erdoğan, 2022 yılı yaş çay sezonu birinci sürgün rekoltesinin hava şartları nedeniyle düşük seyrettiğini kaydederek, satış işlemlerinin rahat, alım fiyatlarının ise taban fiyat paralelinde seyrettiğinin gözlemlendiğini aktardı.

Yaş çay toplanmasında hassas davranılması, kaliteyi bozacak unsurların ortadan kaldırılmasının sağlanması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Başta müstahsil olmak üzere sektörü rahatlatacak, sektörün önünü açacak kredi çalışmasının hızlandırılması ve bir an önce çıkartılmasının sağlanması gerekmektedir." ifadesini kullandı,

Erdoğan, uzun zamandır Çay Kanunu üzerinde çalışmalar olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bakanlıkta olan ve belli bir aşamaya gelmiş Çay Kanunu'nun bir an önce çıkartılmasının sağlanması, mevcut piyasa şartları baz alınarak kuru çay fiyatlarında bir düzenleme daha yapılması önem arz etmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan yaş çay fark ödemelerinden ÇAYKUR ruhsatları baz alınarak tüm üreticilerimiz faydalanabilmekte olup diğer desteklemelerden ise Çiftçi Kayıt Sistemi olmayan üreticilerimiz faydalanamamaktadır. Mazot, gübre gibi desteklemelerden üreticilerimizin faydalanılabilmesi adına ÇAYKUR ruhsat kayıtlarının baz alınmasının sağlanması önem arz etmektedir. Bu konuda ilgili birimlerden tekrar talepte bulunulmasına karar verilmiştir."

Sektörün önemli sorunlarından birinin çöp çayın işlenmesi olduğunu da ifade eden Erdoğan, çöp çayın işlenmesinin önlenmesi adına ilgili birimlerle yazışmaların yapılmasına karar verildiğini, çöp çayın işlenmesinin mutlaka engellenmesi, caydırıcı tedbirlerin en üst limitten uygulanması gerektiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Mehmet Erdoğan, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ulusal Çay Konseyi 2022 yaş çay alım sezonunu değerlendirdi - Son Dakika

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