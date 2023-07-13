Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt tavsiye fiyatını belirledi - Son Dakika
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Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt tavsiye fiyatını belirledi

13.07.2023 14:41

Ulusal Süt Konseyi (USK), 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere çiğ süt tavsiye fiyatını litre başına net 11,5 lira olarak belirledi. Duyuruda, çiğ süt desteği hariç olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü için her bir dizyemde (0,1'lik değişim) 17 kuruş fark uygulanacağı ve soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin üretici tarafından karşılanması durumunda bu giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği belirtildi.

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatının, 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere, üreticinin eline litre başına net 11,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi.

Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruda, "1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 11,5 lira olarak belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Duyuruda soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği ve baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için 17 kuruş fark uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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