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Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı, 2 Ekim'de kapılarını açacak - Son Dakika

Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı, 2 Ekim'de kapılarını açacak

29.09.2021 14:26
Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı, 2 Ekim'de kapılarını açacak, System.String[]

Uluslararası Boat Show Tuzla, 2-10 Ekim 2021 tarihleri arasında sektörün deniz üzerinde en büyük buluşması olarak deniz tutkunlarını bir araya getirecek.

Uluslararası Boat Show Tuzla, 2-10 Ekim 2021 tarihleri arasında sektörün deniz üzerinde en büyük buluşması olarak deniz tutkunlarını bir araya getirecek.

Uluslararası Boat Show Tuzla Fuarı'ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupalıların yanı sıra özellikle Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler, Ukrayna ve Rusya'nın da büyük ilgisi olan Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı'nda yat firmaları, geçen yıla göre yüzde 30 civarında satış artışı bekliyor.

2022'nin en özel tekne tasarımları, 2021'in son avantajları ve ödüllü tasarımların yanı sıra sektörün en önemli markalarının dünyada ve Türkiye'de ilk kez sergilenecek lansman tekneleri fuarda meraklıları ile buluşacak.

200'ün üzerinde tekne sergilenecek

Fuar, her bütçeye uygun fiyatlarda ve boyları 5 metre ile 40 metre arasında değişen 200'ün üzerinde tekneyi yeni sahipleri buluşturmak için kapılarını açacak. Toplam değeri 1 milyar TL'yi geçen ultra lüks mega yatlar, motor yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve guletlerin, denize tutkun olanlar ve pandemi ile birlikte hayatımıza giren sosyal mesafe-izolasyon gerektiren yeni yaşam tarzını sürdürmek isteyenler ile teknede sağlıklı yaşam düsturundan vazgeçemeyenlerin buluşacağı Boat Show'da, düşük bütçeyle deniz keyfini yaşamak isteyenler için fiyatı 90 bin TL'den başlayan ekonomik tekneler de yer alacak.

Fiyatları 90 bin TL ile 80 milyon TL arasında değişen 200'ün üzerinde teknenin sergileneceği fuarda bu yıl 500 milyon TL civarında satış hedefleniyor. Her yıl yüzde 20 büyüyen sektörün en büyük buluşması olarak nitelendirilen Uluslararası Boat Show Tuzla'da sektör tek çatı altında Viaport Marina'da bir araya gelirken, lüksü yeniden tanımlayan pahalı tasarımlara ilginin her yıl büyümesi ve fuarda her yıl ekonomik teknelerin de oranı hızla artması sektörün büyümesine fayda sağlıyor.

Yerli tekne üreticileri, Avrupa'da 2-2,5 milyon avro civarında satılan aynı boyda ve özellikte tekneyi Türkiye'de 1 milyon avro alma fırsatı sunuyor. Mega Yat üretiminde dünyada 3'üncü sırada olan Türk tersanelerinin üstün kaliteli üretilmiş tekneleri, Avrupa'nın yarı fiyatına üretebilmesi, dünyada tekne alıcılarının ilgisini Türkiye'ye yönlendiriyor.

Türk Lirası, Türkiye, Tuzla, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı, 2 Ekim'de kapılarını açacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı, 2 Ekim'de kapılarını açacak - Son Dakika
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