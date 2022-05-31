Uluslararası Büyük Enerji Sistemleri Konseyine bağlı SEERC'in dönem başkanlığını Türkiye yapacak - Son Dakika
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Uluslararası Büyük Enerji Sistemleri Konseyine bağlı SEERC'in dönem başkanlığını Türkiye yapacak

31.05.2022 14:36

Elektrik sektöründe dünya çapında uzmanları bir araya getiren, dünyanın en köklü ve etkin organizasyonu Uluslararası Büyük Enerji Sistemleri Konseyinin (CIGRE) Güneydoğu Avrupa Konseyinin (SEERC) dönem başkanlığını iki yıl için Türkiye yürütecek.

Elektrik sektöründe dünya çapında uzmanları bir araya getiren, dünyanın en köklü ve etkin organizasyonu Uluslararası Büyük Enerji Sistemleri Konseyinin (CIGRE) Güneydoğu Avrupa Konseyinin (SEERC) dönem başkanlığını iki yıl için Türkiye yürütecek.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen CIGRE SEERC konferansında, Konsey'in başkanlık görevini Türkiye adına Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz devraldı.

Konferans sonrasında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Alagöz, Türkiye'nin SEERC'nin dönem başkanlığını ilk defa üstlendiğini belirterek küresel elektrik sektörünü teknik anlamda Konsey'de yer alan 17 ülke ve aday 2 ülkenin yöneteceğini söyledi.

Alagöz, iki yıl sürecek başkanlık sürecinde 17 ülke ile sektöre ilişkin teknik ilişkilerin sürdürüleceğini ve Türkiye'nin dönem başkanlığında dört uluslararası toplantı düzenleyeceklerini belirtti.

Söz konusu toplantılarda Avrupa ve dünyada elektrik üretim ve iletim alanındaki gelişme ve stratejilerin konuşulacağına işaret eden Alagöz, bu etkinliklerle bilim dünyası başta olmak üzere geniş kitlelere erişmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

Alagöz, gelecek yılın sonunda Haliç Kongre Merkezi'nde dönem başkanlığı sürecini taçlandıracak uluslararası bir bilim konferansı düzenleyeceklerini belirterek "Biz Güneydoğu Avrupa ülkeleri içinde ağabey rolünde bir ülkeyiz. Teknik alanda da ağabey olmak zorundayız." dedi.

Dönem başkanlığı sürecini çok aktif bir şekilde değerlendirmek istediklerini ifade eden Alagöz, Türkiye'nin son zamanlarda elektrik alanında attığı adımlarla Avrupa'da lider ülke konumuna geldiğini kaydetti.

Uluslararası Büyük Enerji Sistemleri Konseyine bağlı SEERC'in dönem başkanlığını Türkiye yapacak
Uluslararası Büyük Enerji Sistemleri Konseyine bağlı SEERC'in dönem başkanlığını Türkiye yapacak
Uluslararası Büyük Enerji Sistemleri Konseyine bağlı SEERC'in dönem başkanlığını Türkiye yapacak
Uluslararası Büyük Enerji Sistemleri Konseyine bağlı SEERC'in dönem başkanlığını Türkiye yapacak

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uluslararası Büyük Enerji Sistemleri Konseyine bağlı SEERC'in dönem başkanlığını Türkiye yapacak - Son Dakika


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