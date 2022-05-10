Uluslararası Doğa BAP Öğrenci Konferansı'nın ilk oturumu gerçekleştirildi - Son Dakika

Doğa Koleji tarafından, öğrencilerinin bilimsel araştırma projelerini sergilemelerine olanak sağlamak ve onları bilim insanlarıyla bir araya getirmek amacıyla "Küresel Amaçlar" temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Doğa Bilimsel Araştırma Projeleri Öğrenci Konferansı'nın (Doğa BAP) ilk oturumu gerçekleştirildi.

Doğa Koleji açıklamasına göre, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Doğa Bilimsel Araştırma Projeleri Öğrenci Konferansı'nın ilk oturumunda, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Girişimci Prof. Dr. Itır Erhart ve Ankara Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Suna Balcı, "Sürdürülebilir Kalkınma ve Yaşanabilir Bir Dünya" konularındaki paylaşımlarıyla öğrenciler ve dinleyicilerle bir araya geldi.

İlk oturumu 7 Mayıs'ta gerçekleştirilen konferansın ikinci oturumu ise 14 Mayıs'ta yapılacak. Konferans yine Doğa Koleji YouTube hesabından canlı olarak yayımlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman her yıl düzenlendikleri Doğa BAP ile öğrencileri dünyanın sorunlarına çözüm bulan bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Özveriyle çalışarak proje üreten öğrencilere ve danışman öğretmenlere teşekkür ettiğini aktaran Eryaman, şunları kaydetti:

"Bizler, Doğa Koleji olarak öğrencilerimizin proje üretmesine büyük önem veriyoruz. Bu amaçla bu sene başladığımız Doğa BAP projesiyle öğrencilerimiz ve akademisyenleri bir araya getirerek nasıl proje üretilir, bilimsel bir proje nasıl adımlandırılır konularında rehberlik sağladık. Bu sayede öğrencilerimiz birçok platformda ürettikleri projeler ile okulumuzu temsil etme başarısı gösterdiler. Proje modelli eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle, gelecek seneden itibaren ders programımıza haftada iki saat olacak şekilde bilimsel proje üretme dersleri de ekleyeceğiz ve öğrencilerimizin projelerini hayata geçirmeleri için onları en yüksek seviyede destekleyeceğiz."

"Küresel Hedefler İçin Doğa'dan Sürdürülebilir Çözümler" konusundaki sunumunu katılımcılar ile paylaşan Doğa Koleji Projeler Koordinatörü Dr. Zuhal Yılmaz Doğan da "Elimizde bulunan kaynaklarımızı tüketmek yerine bir sonraki nesillere nasıl aktarabiliriz bilinci ile hareket etmeli ve projeler üretmeliyiz. 7 ve 14 Mayıs'ta iki gün olarak gerçekleştirilecek olan Doğa BAP Öğrenci Konferansı'nda sürdürülebilir kalkınma amaçları teması ile 11 branş ve 18 tematik alanda toplam 175 proje ile katılan 276 lise öğrencisinin bilimsel araştırma projelerini konferansta sunacağız." ifadelerini kullandı.

"Dünyadaki kaynaklarımız ve çeşitlilik büyük bir tehlike altında"

Konferansın ilk oturumunda yar alan Prof. Dr. Itır Erhart, "Ben Ne Yapabilirim?" konuşmasıyla öğrencilere sürdürülebilir kalkınma ve yaşanabilir bir gezegen için neler yapılabileceğini ve bu hedeflerin önemini vurguladı.

Erhart, salgınla birçok sürdürülebilir kalkınma hedefinin gerisine düşüldüğünü belirterek, "2030'a kadar bu hedefleri gerçekleştirmek çok zor görünse de çalışmaya devam etmeliyiz. Dünyadaki kaynaklarımız ve çeşitlilik büyük bir tehlike altında ve hızla azalmakta. İnsanlık olarak gelişen teknoloji ile birlikte gezegene vermiş olduğumuz zarar çok büyük boyutlara ulaşmış durumdadır. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmememiz durumunda gezegenimizdeki hayat büyük bir tehlike altında." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Fatma Suna Balcı ise "Fikirden Uygulamaya Proje Adımları" başlıklı konuşması ile yaratıcı ve farklı fikir sahibi öğrencilerin çalışmalarını akademik düzeyde projelere ulaştırmasının önemini vurguladı. Balcı, "Doğa bize atalarımızdan kalan bir miras değil, gelecek nesillere bırakacağımız bir yaşam alanıdır. Sürdürülebilir yaşamı bilimsel çalışmalar, küresel anlamda yaşam stilimizdeki değişiklikler ile nasıl koruyabileceğimiz büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.