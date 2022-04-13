Uluslararası Enerji Ajansı küresel petrol talebi öngörüsünü aşağı yönlü revize etti - Son Dakika
Üye Girişi

Uluslararası Enerji Ajansı küresel petrol talebi öngörüsünü aşağı yönlü revize etti

13.04.2022 11:33
Uluslararası Enerji Ajansı küresel petrol talebi öngörüsünü aşağı yönlü revize etti

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Çin'de artan Kovid-19 vakalarına karşı alınan sıkı karantina önlemlerinin yılın geri kalanında talep görünümünü olumsuz etkilediği gerekçesiyle bu yıl için küresel petrol talebini aşağı yönlü revize etti.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Çin'de artan Kovid-19 vakalarına karşı alınan sıkı karantina önlemlerinin yılın geri kalanında talep görünümünü olumsuz etkilediği gerekçesiyle bu yıl için küresel petrol talebini aşağı yönlü revize etti.

IEA, mart ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"da, bu yılki küresel petrol talebi öngörüsünü 260 bin varil düşürerek yaklaşık 99 milyon 400 bin varile çekti. Küresel petrol talebi geçen yıl 97 milyon 520 bin seviyesindeydi.

Rapora göre, yılın geri kalanında ekonomik görünümde artan riskler, Ukrayna'daki gerilimin emtia ticaretinde yarattığı aksaklıklar, fiyat belirsizlikleri ve küresel enflasyon özellikle yılın ikinci çeyreğinde talep üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Ayrıca, Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar ve Çin'in Şangay kentinde uyguladığı karantina önlemleri, havacılık sektöründeki toparlanmanın beklenenden yavaş gerçekleşmesine yol açıyor.

Petrol talebinde bu yıl günlük 37 milyon 93 bin varille Asya Pasifik Bölgesi'nin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 30 milyon 838 bin varille Amerika kıtası ve 14 milyon 260 bin varille Avrupa'nın izleyeceği tahmin ediliyor.

Küresel petrol arzı arttı

Küresel petrol arzı, martta bir önceki aya göre 450 bin varil artışla günlük 99 milyon 140 bin varile yükseldi. Bu artışa en büyük katkıyı Rusya, Kazakistan ve Libya gibi OPEC+ üyesi ülkelerde meydana gelen kesintileri telafi eden OPEC+ dışı ülkeler sağladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi aynı dönemde 60 bin varil artarak günlük 28 milyon 540 bin varile ulaştı.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 35 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük 33 milyon 890 bin varil olarak gerçekleşti.

IEA'ya göre, OPEC+ grubunun aylık üretim seviyesi ise açıklanan üretim hedeflerinin günlük 1 milyon 500 bin varil gerisinde kaldı.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde bir önceki aya göre yaklaşık 310 bin varil artışla 65 milyon 250 bin varil oldu.???????

IEA, küresel petrol arzının yılın ikinci çeyreğinde "yoğun bir belirsizlik altında olacağına" işaret ederek, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve bazı petrol şirketlerinin Rus petrolünü geri çevirmesiyle oluşan arz açığının giderek büyüdüğüne dikkati çekti.

Nisan ayının başından beri günlük yaklaşık 700 bin varil Rus petrolünün piyasadan çekildiği ve bu miktarın ay sonuna kadar günlük yaklaşık 1,5 milyon varile ulaşacağı bilgisinin verildiği raporda, mayıs ayı itibarıyla piyasadan çekilen Rus petrolü miktarının günlük 3 milyon varil civarında olacağı öngörüldü.

YORUMLAR
500
ABD, petrol fiyat tahminini aşağı yönlü revize etti ABD, petrol fiyat tahminini aşağı yönlü revize etti OPEC'in petrol üretimi martta arttı OPEC'in petrol üretimi martta arttı

Çin Halk Cumhuriyeti, Enerji, Petrol, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uluslararası Enerji Ajansı küresel petrol talebi öngörüsünü aşağı yönlü revize etti - Son Dakika


Son Dakika
11:35 Dolar/TL yeni günde 14,58 seviyelerinde işlem görüyor
11:30 Şehrin simgesi olmuştu! Videosu binlerce beğeni alan "Bahtiyar" isimli horoz öldü
11:23 Alanya'da silahlı avokado nöbeti: Çiftçiler adım başı kamera kurdukları tarlalarında avokadolarını böyle koruyor
11:22 Cami kubbesi çöktü, inşaat işçileri enkaz altında kaldı: 1'i ağır 6 yaralı
11:20 Öğrencisine "yavrum, kızım, fıstık, öptüm" gibi mesajlar atıyordu! Öğretmene 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı
11:13 TESK Başkanı'ndan "imdat" çağrısı: Yaz geldiğinde esnaf klimaları, dolapları, buzlukları çalıştıramayacak!
11:11 Galatasaray'da ortam gergin! Futbolcular derbi sonrası faturayı bir isme kesti
11:07 "Evleneceğim kızın namusuna söz attı'' deyip kuzenini baltayla öldürdü!
10:51 Aziz Yıldırım'ın rüyasını Galatasaray gerçekleştiriyor! Ünlü yıldız Sanchez, parçalı formayla top koşturacak
10:50 Genç iş adamı Ramazan Burak Telli'nin sektöre giriş hikayesi birçok kişiye ilham olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 11:42:25. #1.12#
SON DAKİKA: Uluslararası Enerji Ajansı küresel petrol talebi öngörüsünü aşağı yönlü revize etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement