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Uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM, 15-18 Mart'ta düzenlenecek - Son Dakika

Uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM, 15-18 Mart'ta düzenlenecek

15.12.2021 17:09
Uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM, 15-18 Mart'ta düzenlenecek

Dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarlarından MIPIM, 15-18 Mart'ta Fransa'nın Cannes şehrinde 31. kez gerçekleştirilecek.

Dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarlarından MIPIM, 15-18 Mart'ta Fransa'nın Cannes şehrinde 31. kez gerçekleştirilecek.

Alkaş'tan yapılan açıklamaya göre, RE360 Gayrimenkul Buluşması, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla hibrit olarak gerçekleştirildi.

Türkiye gayrimenkul sektörü ve paydaşlarını bir araya getiren, kamu ve özel sektör iş birliğiyle sektörü daha ileriye taşımayı hedefleyen etkinliğe, 1.000'den fazla kişi katılırken, 8 ülkeden yüzlerce kişi çevrim içi olarak takip etti.

RE360'ta uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM'in de tanıtımı gerçekleştirildi. Her yıl 1 milyonu aşkın kartvizit alışverişinin yapıldığı dünyanın en önemli gayrimenkul fuarı MIPIM, 15-18 Mart'ta Cannes şehrinde 31. kez gerçekleştirilecek

Dünya genelinde 100 ülkeden 25 binin üzerinde sektör profesyonelinin hazır bulunduğu organizasyonda bu yıl Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), 300 metrekarelik "İstanbul Çadırı" ile sektör temsilcilerini yabancı yatırımcılarla buluşturacak.

GYODER, fuar boyunca 4T olarak tanımladığı ana vizyonu çerçevesinde "tasarım, teknoloji, toplum ve tabiat" konularında paneller gerçekleştirecek ve alanında lider konuşmacıları misafir ederek Türkiye'nin sektördeki öncü duruşunu, başarılarını yabancı yatırımcılarla paylaşacak. Türk şirketlerine yeni iş bağlantılarının kapılarını aralayacak organizasyon, Türkiye'ye yurt dışından yeni yatırımların gelmesine de önayak olacak.

"İstanbul çadırı fuarın en görünür yerlerinden birinde boy gösterecek"

Açıklamada tanıtımdaki konuşmasına yer verilen GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, Türkiye'nin dünya çapındaki inşaat ve gayrimenkul projelerinin sunulacağı GYODER İstanbul Çadırı'nın, MIPIM 2022'in fuaye alanında en görünür ve etkin alanların birinde yerini alacağını bildirdi.

Bu yıl MIPIM'de ana amacın, kurumsal yabancı yatırımcılarla birebir görüşmelerin sağlanabilmesi için gerekli altyapının kurulmasını sağlamak olduğunu belirten Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Ülkemize yeni yatırımlar çekmek ve uluslararası yatırımcılar için fırsatlar ülkesi olduğunu, geliştiricilerimizin son derece yetkin ve dünya çapında firmalar olduğunu, mevzuatlarımızın yabancı yatırımcılara kolaylık sağlamak adına düzenlendiğini aktarmamız gerekiyor. Tüm fuar boyunca 4T olarak tanımladığımız ana vizyonumuz çerçevesinde tasarım, teknoloji, toplum ve tabiat konularında paneller gerçekleştireceğiz ve deneyimli konuşmacıları misafir edeceğiz."

"Ülkemiz global anlamda bir cazibe merkezi haline geldi"

Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve resmi MIPIM temsilcisi Avi Alkaş da dünya yatırımcılarının gözünü Türkiye'ye çevirdiğini ve global anlamda ülkenin bir cazibe merkezi haline geldiğini bildirdi.

Alkaş, "Son dönemlerde gayrimenkuldeki değerlenmeyle birlikte dünya yatırımcıları odağına Türk emlak piyasasını aldı. Avrupa'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar global anlamda büyük talep artışı olduğunu gözlemliyoruz. Türk gayrimenkul sektörünün avantajlarını dünyanın en önde gelen gayrimenkul fuarı MIPIM'de de anlatacağız." ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul, 18 mart, Türkiye, Cannes, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM, 15-18 Mart'ta düzenlenecek - Son Dakika Ekonomi


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