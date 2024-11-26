Uluslararası Logitrans Fuarı\'nda Eyüp Lojistik İddialı Hedefler Belirledi

Ekonomi

ULUSLARARASI Logitrans Transport Lojistik Fuarı, 20-22 Kasım tarihleri arasında, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde lojistik firmalarının katılımıyla gerçekleştirildi. Avrupa ve Asya arasındaki kıtalararası tedarik zincirinde iş ilişkileri kurabilmek için önem arz eden fuar, lojistik firmalarına iş ortakları ile fikir alışverişinde bulunma, yatırım fırsatlarını değerlendirme ve network imkanı sundu. 17'nci kez düzenlenen fuar, 18 ülkeden 200'ü aşkın kuruluş yer aldı. Eyüp Lojistik firması da fuara ilk kez katıldı. Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, fuarın çok verimli geçtiğini stantta 8 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi.

'AVRUPA'NIN EN BÜYÜK LOJİSTİK ŞİRKETİNİ BİR TÜRK OLARAK YARATMAYI AMAÇLIYORUZ'

Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık 17'nci Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı'na ilk kez katıldıklarını belirterek 88 yılın verdiği bilgi ve deneyim sayesinde müşterilerle, tedarikçilerle ve sektör paydaşlarıyla üç gün boyunca bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Yeni yatırımlara imza atacaklarının müjdesini veren Bartık, 12 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda, 8 bini aşkın ziyaretçinin Eyüp Lojistik standında ağırlandığını ve stantlarının oldukça ilgi gördüğünün altını çizdi. Eyüp Lojistik'in Gaziantep bölgesinde servis sağlayıcısı konumunda olduğunu ve ağırlıklı olarak Avrupa ve transit taşımaları gerçekleştirdiklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Bartık, her yıl yüzde 15 – 20 civarında büyüme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, 2024 yılında da büyümelerinin yüzde 15 civarında olduğunu kaydetti. Eyüp Bartık, 2025 yılında ise yüzde 25 büyüme hedeflediklerine vurgu yaparak, şirket olarak vizyon ve misyonlarının; Avrupa'nın en büyük lojistik şirketini bir Türk olarak yaratmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Bartık ise fuarın verimli geçtiğine vurgu yaparak, gelecek yıl da yurt içi ve yurt dışındaki organizasyonlarda yer alarak sektörün nabzını tutacaklarını söyledi.