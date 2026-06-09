Uluslararası Penil Cerrahi Kursu İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Uluslararası Penil Cerrahi Kursu İstanbul'da Gerçekleşti

Uluslararası Penil Cerrahi Kursu İstanbul\'da Gerçekleşti
09.06.2026 12:10
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Biruni Üniversitesi, penil rekonstrüktif cerrahiyi tartışmak için uluslararası bir kurs düzenledi.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Penil Rekonstrüktif Cerrahi Kursu" İstanbul'da gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, söz konusu alandaki bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak amacıyla düzenlenen kurs, dünyanın farklı ülkelerinden uzmanları bir araya getirdi.

Kurs, Biruni Üniversite Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Barış Nuhoğlu, Prof. Dr. Ege Can Şerefoğlu, Prof. Dr. Marco Falcone ve Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Op. Dr. Yaşar Başağa'nın organizasyonunda düzenlendi.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleştirilen kurs kapsamında rekonstrüktif üroloji ve androloji alanında çalışan uzmanlar gün boyu süren bilimsel programlara katıldı. Etkinlikte güncel cerrahi yaklaşımlar, canlı ameliyat yayınları ve kompleks vaka tartışmaları gerçekleştirildi.

"Penil rekonstrüktif cerrahi, multidisipliner yaklaşım gerektiriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Şerefoğlu, penil rekonstrüktif cerrahinin yalnızca teknik beceri değil, aynı zamanda multidisipliner yaklaşım gerektirdiğini belirti.

Penil rekonstrüktif cerrahinin, ürolojinin en özellikli alanlarından biri olduğuna dikkati çeken Şerefoğlu, "Bu alanda başarılı sonuçlar elde edebilmek için ciddi bir cerrahi deneyim ve doğru hasta yönetimi gerekiyor. Düzenlediğimiz bu kursla hem ülkemizden hem de yurt dışından gelen meslektaşlarımızla bilgi ve deneyim paylaşımında bulunma fırsatı yakaladık." ifadelerini kullandı.

Şerefoğlu, kurs kapsamında gerçekleştirilen canlı ameliyat yayınlarının katılımcılar tarafından büyük ilgi gördüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Canlı cerrahi uygulamaları katılımcıların ameliyat tekniklerini tüm ayrıntılarıyla görmesine imkan sağlıyor. Operasyonların planlama aşamasından teknik detaylarına, olası komplikasyonların yönetiminden rekonstrüksiyon stratejilerine kadar pek çok konuyu interaktif şekilde değerlendirme fırsatı bulduk."

Bilimsel programda dört kompleks rekonstrüktif olgunun da ele alındığını aktaran Şerefoğlu, bu tür zor vakaların, cerrahi pratik açısından son derece öğretici olduğunu vurguladı.

Şerefoğlu, farklı ülkelerden gelen uzmanlarla vakaları multidisipliner bakış açısıyla değerlendirdiklerine işaret ederek, katılımcıların da tartışmalara aktif dahil olarak önemli deneyimler kazandığını belirtti.

Bu tür organizasyonların yalnızca eğitim açısından değil, uluslararası bilimsel işbirliklerinin gelişmesi açısından da önemli olduğunu vurgulayan Şerefoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rekonstrüktif üroloji alanında bilgi paylaşımını artıran her bilimsel etkinlik, dolaylı olarak hasta bakım kalitesine de katkı sağlıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen değerli meslektaşlarımızı Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bu kursun alanımıza önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz."

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uluslararası Penil Cerrahi Kursu İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika

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