İtalyan bankacılık grubu UniCredit'in, Alman rakibi Commerzbank'ı devralma planına son düzenleyici onayı da Polonya Mali Denetleme Kurumundan geldi.

UniCredit'ten yapılan açıklamaya göre, daha önce Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası (ECB), ABD Merkez Bankası (Fed) ve Alman Federal Bankacılık Denetleme Kurumunun (BaFin) yeşil ışık yaktığı devralma işlemi, Polonya'daki düzenleyici kurumun da onay vermesiyle tüm yasal izinleri tamamladı.

Onayın ardından UniCredit, Frankfurt merkezli Commerzbank yönetiminden olağanüstü genel kurul toplantısı düzenlemesini talep etti.

Ocak ayı başında yapılması öngörülen olağanüstü genel kurulda UniCredit, Commerzbank'ın 20 kişilik denetim kurulundaki 10 sermaye temsilcisinden 9'unu görevden alarak yerlerine kendi adaylarını atamayı hedefliyor.

Commerzbank'tan yapılan açıklamada, genel kurulda seçilmesi halinde UniCredit Üst Yöneticisi (CEO) Andrea Orcel'in, düzenleyici kurumların uygunluk ve güvenilirlik incelemelerine tabi olmak kaydıyla Commerzbank Denetim Kurulu Başkanlığına aday gösterileceği bildirildi.

Finans çevrelerinde, denetim kurulundaki değişimin ardından Orcel'in, Commerzbank Üst Yöneticisi Bettina Orlopp başta olmak üzere üst yönetimi de görevden almasının beklendiği ifade ediliyor.

UniCredit'in payı yaklaşık yüzde 50'ye çıkacak

Eylül 2024'ten bu yana Commerzbank'taki hisselerini artıran ve halihazırda yüzde 30'un altında paya sahip olan UniCredit'in, daha önce açıkladığı devralma teklifi kapsamında hisse takasını gelecek 10 gün içinde tamamlaması bekleniyor.

Bu işlemle İtalyan bankasının Commerzbank'taki payı yüzde 50 sınırına yükselecek.

UniCredit'in şimdilik yüzde 50 eşiğini aşmaktan kaçınmasının arkasında Commerzbank'ın Polonya'daki iştiraki mBank için zorunlu tam devralma teklifi verme yükümlülüğünden çekinmesi planı yatıyor.

7 bin kişilik istihdam azaltımı planlanıyor

Başlangıçta söz konusu devralmaya karşı çıkan ancak daha sonra UniCredit ile uzlaşan ve bankada yaklaşık yüzde 13 payla ikinci büyük hissedar konumunda bulunan Alman hükümeti, Orcel'den bazı taahhütler aldı.

Buna göre Orcel, Commerzbank'ın UniCredit'in Münih merkezli iştiraki HypoVereinsbank (HVB) ile olası birleşmesinin ardından bile Almanya genel merkezinin Frankfurt'ta kalacağını, Commerzbank'ın bağımsız tüzel kişiliğini koruyacağını ve borsada işlem görmeye devam edeceğini taahhüt etti.

Öte yandan Orcel'in, 2027'nin ilk çeyreğinden itibaren Commerzbank'ta yeniden yapılanma stratejisini devreye alması öngörülüyor.

Bu strateji kapsamında Almanya'da yaklaşık 7 bin tam zamanlı pozisyonun azaltılması ve bankanın uluslararası ağının ciddi oranda daraltılması planlanıyor.

UniCredit'in 2028 itibarıyla HVB'yi ayni sermaye olarak Commerzbank'a devrederek bankadaki payını yüzde 70 civarına çıkarabileceği belirtiliyor.