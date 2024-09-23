UniCredit, Commerzbank'taki Hissesini Artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

UniCredit, Commerzbank'taki Hissesini Artırdı

UniCredit, Commerzbank'taki hissesini yüzde 21'e çıkardı ve yüzde 29,9'a yükseltmek için başvurdu.

23.09.2024 14:46
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UniCredit, Commerzbank'taki hissesini yüzde 21'e çıkarırken, payını yüzde 29,9'a yükseltmek için başvuruda bulundu.

UniCredit'in açıklamasına göre, banka Commerzbank'taki hisselerini finansal araçlar yoluyla satın aldı ve böylece hissesini yüzde 11,5 artırarak yüzde 21'e yükseltti.

Banka ayrıca, Commerzbank'taki payını yüzde 29,9'a çıkarmak için yasal başvuruda bulundu.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"UniCredit, Commerzbank'ın tek başına ya da UniCredit bünyesinde, Almanya'nın ve bankanın daha geniş paydaşlarının yararı için ortaya çıkarılabilecek önemli bir değer olduğuna inanıyor. Ancak UniCredit'te olduğu gibi, bu potansiyelin gerçekleşmesi için harekete geçilmesi gerekiyor. Avrupa Birliği Komisyonunun son raporu doğrultusunda UniCredit, Avrupa'da güçlü bir bankacılık birliğinin, kıtanın ekonomik başarısı ve bu yolla her bir ulusun refahı için kilit öneme sahip olduğu inancını paylaşmaktadır. Alman bankacılık sektöründe büyüme ve rekabet gücünün sağlanması, hem Alman ekonomisi hem de bir bütün olarak Avrupa için kritik önem taşımaktadır."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Commerzbank, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi UniCredit, Commerzbank'taki Hissesini Artırdı - Son Dakika

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