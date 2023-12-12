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Unilever'in çevre dostu ürünleri incelenecek - Son Dakika
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Unilever'in çevre dostu ürünleri incelenecek

İngiliz Rekabet Otoritesi (CMA), Unilever'in bazı temizlik ürünlerinin çevre dostu özelliklere sahip olup olmadığını araştırmak için inceleme başlattı. CMA, Unilever'in ürünlerinin gerçekten çevreci olduğunu iddia ettiği abartılı görseller ve belirsiz iddialar nedeniyle endişe duyduğunu belirtti.

Unilever\'in çevre dostu ürünleri incelenecek
12.12.2023 - 15:49,
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İngiliz Rekabet Otoritesi (CMA), Unilever'in bazı temizlik ürünlerinin iddia edilen çevre dostu özelliklere sahip olup olmadığının araştırılması için inceleme başlattığını duyurdu.

CMA'dan yapılan açıklamada, Unilever'in ürünlerine ilişkin iddia edilen "çevreci" özelliklerin var olup olmadığının incelenmesi amacıyla şirkete yönelik inceleme süreci başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Unilever'in bazı belirsiz iddia ve görseller kullanarak ürünlerinin ne derece geri dönüştürülebilir ve çevreci olduğuna ilişkin abartılı bir resim sunuyor olmasından endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen CMA Üst Yöneticisi Sarah Cardell, "Deterjan, mutfak spreyi ve banyo malzemeleri gibi temel malzemeler, her alışveriş yaptığınızda süpermarket sepetinize koyduğunuz türden ürünlerdir. Giderek daha fazla insan, çevrenin korunmasına yardımcı olmak için üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Fakat birçok tüketicinin göründükleri gibi olmayan sözde 'yeşil' (çevreci) ürünler tarafından yanıltıldığından endişeleniyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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