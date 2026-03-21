United Airlines Uçuş Kapasitesini Yüzde 5 Azaltıyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

United Airlines Uçuş Kapasitesini Yüzde 5 Azaltıyor

21.03.2026 05:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

United Airlines, jet yakıtı fiyatlarının artması nedeniyle uçuş kapasitesini yüzde 5 azaltma kararı aldı.

ABD'li hava yolu şirketi United Airlines, İran'daki savaşın etkisiyle jet yakıtı fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle bu yılki uçuş kapasitesini yüzde 5 azaltma kararı aldığını duyurdu.

United Airlines Üst Yöneticisi (CEO) Scott Kirby tarafından çalışanlara gönderilen mesajda, son üç haftada jet yakıtı fiyatlarının iki kattan fazla arttığına dikkat çekildi.

Kirby, fiyatların mevcut seviyede kalması durumunda şirketin sadece yakıt için yıllık 11 milyar dolarlık ek giderinin olacağını belirtti.

En azından şimdilik talebin şimdiye kadar görülen en güçlü seviyede kalmaya devam ettiğini aktaran Kirby, buna rağmen yüksek yakıt maliyetlerini bilet fiyatlarına yansıtmanın uzun vadede zorlayıcı olabileceğini ifade etti.

Kirby, petrolün varil fiyatının 175 dolara çıkacağı ve 2027 sonuna kadar 100 doların altına düşmeyeceği öngörüsüyle plan yaptıklarını aktararak, ikinci ve üçüncü çeyrekte uçuş trafiğinin düşük olduğu saatlerde ve günlerde kapasitenin yaklaşık yüzde 3 azaltılacağını kaydetti.

Chicago operasyonlarında yüzde 1'lik bir kapasitenin çekileceğini belirten Kirby, Tel Aviv ve Dubai seferlerinin durdurulmasıyla da yüzde 1'lik ek bir azalma sağlanacağını ifade etti.

Kirby, bunların kısa vadede bu yıl için planlanan kapasitenin yaklaşık yüzde 5'ine denk geldiğini ve mevcut planın sonbaharda tam programa geri dönmek olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

United Airlines, Ekonomi, Ulaşım, Finans, Enerji

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 06:48:05. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.