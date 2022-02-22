Üniversite öğrencilerine çorba dağıtımı devam ediyor - Son Dakika
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Üniversite öğrencilerine çorba dağıtımı devam ediyor

22.02.2022 14:11
Üniversite öğrencilerine çorba dağıtımı devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine destek olmak için başlattığı çorba ikramına11 Ekim 2021 tarihinden bu yana devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine destek olmak için başlattığı çorba ikramına11 Ekim 2021 tarihinden bu yana devam ediyor. Bu kapsamda öğrencilere 43 bin 500 adet çorba dağıtımı gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla'da eğitim gören üniversite öğrencilerine çorba dağıtımına devam ediyor. 42 bin 434 öğrencinin bulduğu Muğla Sıtkı Koçman üniversitesinde okulların açık olduğu 87 gün boyunca öğrencilere 43 bin 500 adet çorba dağıtımı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Muğla Üniversitesi C Kapı önünde yapılan dağıtım hafta içi her gün 07.30 - 13.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Öğrencilere Domates, Ezogelin, Mercimek çorbalarının yanı sıra Muğla Tarhanası' da ikram ediliyor. - MUĞLA

Üniversite öğrencilerine çorba dağıtımı devam ediyor
Üniversite öğrencilerine çorba dağıtımı devam ediyor

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Büyükşehir Belediyesi, Üniversite, Muğla, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üniversite öğrencilerine çorba dağıtımı devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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