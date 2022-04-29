Üniversitelilere yönelik ödüllü fon yarışmasının başvuruları 7 Mayıs'a kadar uzatıldı - Son Dakika

Takasbank, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) iş birliğinde üniversite öğrencilerine yönelik "Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması"nın başvuruları 7 Mayıs'a kadar uzatıldı.

TSPB'den yapılan açıklamaya göre, üniversiteli gençleri uzun vadeli tasarruf ve yatırıma yönlendirmek, yatırım fonları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nun (TEFAS) kullanım yaygınlığını artırmak amacıyla başlatılan fon sepeti yarışmasının bu yıl 3.'sü düzenleniyor.

Takasbank, TSPB ve TKYD iş birliğinde gerçekleştirilen "Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması"na başvuru tarihi gelen yoğun istek üzerine 7 Mayıs'a uzatıldı. 18 Nisan'da başvuruları başlayan yarışmaya; Türkiye'de yerleşik bir üniversitede ön lisans veya lisansa kayıtlı tüm öğrenciler ücretsiz olarak katılabilecek. Öğrenciler, 7 Mayıs'a kadar IOS veya Android cihazlar üzerinden "Altın Yumurta Fon Sepetim" uygulamasını indirerek kayıt yapabilecek.

"Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması"nda üniversite öğrencilerinden sanal ortamda oluşturulan portföylerini üç farklı senaryoya göre, bu senaryoda yer alan profillerden en az birini seçerek yönetmeleri isteniyor.

Öğrenciler yarışmaya edu.tr veya kendi üniversitelerinin resmi uzantılı mail adresleri ile cep telefonlarına yüklenen 'Altın Yumurta Fon Sepetim' mobil uygulaması üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Yarışmaya katılacaklar adı, soyadı, üniversite ve bölüm bilgisi, doğum tarihi, TC kimlik numarası, iletişim bilgileri ve üniversite e-posta adresi ile kayıt yaptırabilecek.

Yarışma için mobil uygulamaya güvenlik sebebiyle yurt dışından erişim sağlanamayacak.

Yarışmaya başvurular, 7 Mayıs saat 23.00'e kadar yapabilecek. Başvurusu kabul edilen öğrenciler, 9 Mayıs'ta başlayacak yarışmaya katılmaya hak kazanacak. Yarışma, 30 Kasım'a kadar devam edecek.

Yarışmacılardan; 20-39, 40-64 ve 65 ve üstü yaş dönemlerini kapsayan üç farklı senaryo ile her senaryo için 1 milyon TL tutarındaki sanal bütçeyi yönetmeleri istenecek. Yarışmacılar varlık dağılımını sadece TEFAS'ta işlem gören menkul kıymet yatırım fonlarından (serbest fonlar hariç) oluşturabilecek.

Katılımcılar, hafta içi ve hafta sonu 14.00- 23.00 saatleri arasında işlem yapabilecek, ayrıca sepet değiştirme veya dengeleme her ay azami 4 (dört) kez gerçekleştirilebilecek.

Yarışma sonunda her varlık sınıfındaki farklı isimlerdeki birinciler 15 bin TL, ikinciler ise 12 bin TL "nakit para" ödülü kazanacak. Böylece yarışmada toplamda 81 bin TL tutarında ödül verilecek. Ödül alınabilmesi için kayıt tarihi itibariyle öğrenci olunması zorunlu olacak.