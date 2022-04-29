Üniversitelilere yönelik ödüllü fon yarışmasının başvuruları 7 Mayıs'a kadar uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Üniversitelilere yönelik ödüllü fon yarışmasının başvuruları 7 Mayıs'a kadar uzatıldı

29.04.2022 11:30
Üniversitelilere yönelik ödüllü fon yarışmasının başvuruları 7 Mayıs'a kadar uzatıldı

Takasbank, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) iş birliğinde üniversite öğrencilerine yönelik "Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması"nın başvuruları 7 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Takasbank, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) iş birliğinde üniversite öğrencilerine yönelik "Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması"nın başvuruları 7 Mayıs'a kadar uzatıldı.

TSPB'den yapılan açıklamaya göre, üniversiteli gençleri uzun vadeli tasarruf ve yatırıma yönlendirmek, yatırım fonları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nun (TEFAS) kullanım yaygınlığını artırmak amacıyla başlatılan fon sepeti yarışmasının bu yıl 3.'sü düzenleniyor.

Takasbank, TSPB ve TKYD iş birliğinde gerçekleştirilen "Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması"na başvuru tarihi gelen yoğun istek üzerine 7 Mayıs'a uzatıldı. 18 Nisan'da başvuruları başlayan yarışmaya; Türkiye'de yerleşik bir üniversitede ön lisans veya lisansa kayıtlı tüm öğrenciler ücretsiz olarak katılabilecek. Öğrenciler, 7 Mayıs'a kadar IOS veya Android cihazlar üzerinden "Altın Yumurta Fon Sepetim" uygulamasını indirerek kayıt yapabilecek.

"Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması"nda üniversite öğrencilerinden sanal ortamda oluşturulan portföylerini üç farklı senaryoya göre, bu senaryoda yer alan profillerden en az birini seçerek yönetmeleri isteniyor.

Öğrenciler yarışmaya edu.tr veya kendi üniversitelerinin resmi uzantılı mail adresleri ile cep telefonlarına yüklenen 'Altın Yumurta Fon Sepetim' mobil uygulaması üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Yarışmaya katılacaklar adı, soyadı, üniversite ve bölüm bilgisi, doğum tarihi, TC kimlik numarası, iletişim bilgileri ve üniversite e-posta adresi ile kayıt yaptırabilecek.

Yarışma için mobil uygulamaya güvenlik sebebiyle yurt dışından erişim sağlanamayacak.

Yarışmaya başvurular, 7 Mayıs saat 23.00'e kadar yapabilecek. Başvurusu kabul edilen öğrenciler, 9 Mayıs'ta başlayacak yarışmaya katılmaya hak kazanacak. Yarışma, 30 Kasım'a kadar devam edecek.

Yarışmacılardan; 20-39, 40-64 ve 65 ve üstü yaş dönemlerini kapsayan üç farklı senaryo ile her senaryo için 1 milyon TL tutarındaki sanal bütçeyi yönetmeleri istenecek. Yarışmacılar varlık dağılımını sadece TEFAS'ta işlem gören menkul kıymet yatırım fonlarından (serbest fonlar hariç) oluşturabilecek.

Katılımcılar, hafta içi ve hafta sonu 14.00- 23.00 saatleri arasında işlem yapabilecek, ayrıca sepet değiştirme veya dengeleme her ay azami 4 (dört) kez gerçekleştirilebilecek.

Yarışma sonunda her varlık sınıfındaki farklı isimlerdeki birinciler 15 bin TL, ikinciler ise 12 bin TL "nakit para" ödülü kazanacak. Böylece yarışmada toplamda 81 bin TL tutarında ödül verilecek. Ödül alınabilmesi için kayıt tarihi itibariyle öğrenci olunması zorunlu olacak.

YORUMLAR
500
29 Nisan'da altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor 29 Nisan'da altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor Dünyada her yıl astıma bağlı 400 binden fazla ölüm yaşanıyor Dünyada her yıl astıma bağlı 400 binden fazla ölüm yaşanıyor THY, Ramazan Bayramı dolayısıyla 259 ek sefer düzenleyecek THY, Ramazan Bayramı dolayısıyla 259 ek sefer düzenleyecek

Takas Bank, Yumurta, Altın, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Üniversitelilere yönelik ödüllü fon yarışmasının başvuruları 7 Mayıs'a kadar uzatıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:53 Liseli genci bıçaklayarak hastanelik etmişlerdi! Serbest kalan iki genç tekrar aynı yere gelerek tehditler savurdu
11:40 Depremzede ile duşakabin tartışması yaşayan Elazığ Belediye Başkanı görüntülerle ilgili CHP'yi ve gazeteciyi suçladı
11:23 Çin'de uygulanan 'sıfır kovid' politikası sertleşti! Vatandaşlar çileden çıktı
11:15 3 yaşındaki çocuk Kırşehir'deki yangında hayatını kaybetti
11:14 29 Nisan'da altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
11:13 Sattığı daireye talep çok olunca ev turunu ücretli yaptı: Hafta içi 100, hafta sonu 150 TL
11:11 Yılan hikayesine döndü: Sarı kırmızlılarda seçim iptal!
11:09 Tedavisi için 1,5 milyon TL harcadığı kedisinin ölüm haberiyle yıkılan Esra Sönmezer, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
01:10 Kılıçdaroğlu'ndan 10 gündür elektriği kesik olan AK Parti seçmeni aileye ziyaret: 4 aydır kiralarını da ödememişler
10:56 Şile'deki kapalı havuz, hayvanlar için ölüm tuzağına dönüştü! Suya gömülmüş çok sayıda köpek ve kedi ölüsü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 12:04:07. #1.13#
SON DAKİKA: Üniversitelilere yönelik ödüllü fon yarışmasının başvuruları 7 Mayıs'a kadar uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement