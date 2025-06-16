Ünlü AVM'de çay ve kahveye fahiş fiyat! Servis ücreti bile aldılar - Son Dakika
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Ekonomi

Ünlü AVM'de çay ve kahveye fahiş fiyat! Servis ücreti bile aldılar

Ünlü AVM\'de çay ve kahveye fahiş fiyat! Servis ücreti bile aldılar
16.06.2025 10:37
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Ankara'daki ünlü AVM'de bir mekânda servis ücretinin yanı sıra çayın 145 TL, Türk kahvesinin ise 215 TL olması tepki çekti. Fişi görenler "Altın tozu mu var içinde?" yorumu yaptı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan lüks alışveriş merkezindeki bir mekanın uyguladığı içecek fiyatları, gündem oldu. Söz konusu işletmede bir fincan çayın 145 TL, Türk kahvesinin ise 215 TL olduğu görüldü. Ayrıca bu ücretlere ek olarak servis bedeli de alındığı öğrenildi.

"ALTIN TOZU MU VAR?"

Fiyatları gören vatandaşlar duruma tepki gösterirken, sosyal medyada kısa sürede yayılan fiş görüntüleri, "Bu kadar da olmaz" yorumlarını beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar, "Altın tozu mu var içinde?" ifadeleriyle fiyatlara ironik yaklaşırken, bazıları da denetim çağrısında bulundu.

SERVİS ÜCRETİ DE ALINIYOR

Yüksek fiyatlara ek olarak müşterilere yansıtılan servis ücreti de ayrı bir tartışma konusu oldu.

Ünlü AVM'de çay ve kahveye fahiş fiyat! Servis ücreti de aldılar

3-sayfa, Ekonomi, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ünlü AVM'de çay ve kahveye fahiş fiyat! Servis ücreti bile aldılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Serkan Basar:
    türkün en büyük zaafı hava atmaktır cebinde 500 tl si olur 300 tl kahveye acımadan verir ve o mekandan görüntülerle orayı etiketliyerek sosyal medyada paylaşır ve bu durumdan büyük keyif alır ve kendini çok zengin ve refah düzeyi yüksek olarak göstermek ister bu tür kişilerin beyinleri açılarak bilim insanları tarafından incelenmeli 26 1 Yanıtla
  • İlhan. Alici:
    Mademki göz göre göre kazık yiyorsanız kimse kafanıza silah dayamamiş oraya gitmek için mecbur değilsiniz gitmeyin ozaman 21 2 Yanıtla
  • Selçuk Tokcan:
    gitmeyin arkadaş kapida fiyat listeside var girmeyin zaman la nasıl düşüyor fiyatlar 13 0 Yanıtla
  • v4m74ydznq:
    gidip marka yerde içmeyin size orasının fiyatları belli hem gidip lüks yere oturup sonra hesap yapıyosunz şakamısınız 11 0 Yanıtla
  • Halis demir:
    çok iyi yapıyorlar eviniz yomu biraz ambargo uygulayın gitmeyin avrupa teslaya ambargo uyguladı musk ne hale geldi bizde nerdeee 9 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Ünlü AVM'de çay ve kahveye fahiş fiyat! Servis ücreti bile aldılar - Son Dakika
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