Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan lüks alışveriş merkezindeki bir mekanın uyguladığı içecek fiyatları, gündem oldu. Söz konusu işletmede bir fincan çayın 145 TL, Türk kahvesinin ise 215 TL olduğu görüldü. Ayrıca bu ücretlere ek olarak servis bedeli de alındığı öğrenildi.
Fiyatları gören vatandaşlar duruma tepki gösterirken, sosyal medyada kısa sürede yayılan fiş görüntüleri, "Bu kadar da olmaz" yorumlarını beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar, "Altın tozu mu var içinde?" ifadeleriyle fiyatlara ironik yaklaşırken, bazıları da denetim çağrısında bulundu.
Yüksek fiyatlara ek olarak müşterilere yansıtılan servis ücreti de ayrı bir tartışma konusu oldu.
Son Dakika › Ekonomi › Ünlü AVM'de çay ve kahveye fahiş fiyat! Servis ücreti bile aldılar - Son Dakika
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