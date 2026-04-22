ÜNLÜ & Co 2026 Beklentileri

ÜNLÜ & Co, 2026'nın ilk çeyrek bilanço dönemine ilişkin beklentileri içeren raporu yayımladı.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, ÜNLÜ & Co araştırma bölümü tarafından hazırlanan raporda, bankacılık sektöründe yıllık bazda güçlü karlılık artışı öngörülürken, banka dışı şirketlerde küresel ve jeopolitik etkiler nedeniyle daha seçici bir performans bekleniyor.

ÜNLÜ & Co'nun projeksiyonlarına göre, bankacılık sektöründe 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 30 seviyesinde kar artışı öngörülüyor.

Çeyreksel bazda ise faaliyet giderlerindeki artış ve enflasyona bağlı kalemlerin etkisiyle daha sınırlı bir performans bekleniyor.

Rapora göre, artan Türk lirası fonlama maliyetlerine rağmen net faiz marjındaki genişleme, sektör karlılığını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Öte yandan, jeopolitik gelişmeler ve enflasyon görünümüne ilişkin risklerin ilerleyen dönemde yatırımcı algısı üzerinde belirleyici olması öngörülüyor.